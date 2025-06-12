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«Красуні» на Сейшелах: чоловік Алли Пугачової поділився новими фото з відпустки
Гуморист Максим Галкін продовжує ділитися у соціальній мережі новими знімками з дітьми, зробленими під час відпочинку на тропічному курорті. І якщо героєм попередніх фото став син Максима та Алли Пугачової Гаррі, то тепер вся увага дісталася доньці пари Лізі Галкіній.
Де саме відбувається відпустка, 48-річний артист не уточнив, проте підписники припустили, що родина відпочиває на Сейшельських островах.
У коментарях користувачі у черговий раз висловили захоплення родиною Пугачової та Галкіна, зазначивши, як подорослішали їхні діти: «Такі теплі фото. Завжди приємно дивитися на вашу чудову сім'ю!», «Які батьки, такі й діти. Золоті люди». Став прекрасним юнаком", «Лізонька виростає в неймовірну красуню!»
Цікаво, що під час відпочинку Максим Олександрович знайшов ще й «місцеву красуню»: нею виявилася величезна черепаха, яка спокійно відпочивала на березі океану.
«Бесіда з черепахою вдалася на славу, — жартують в коментарях підписники Максима. — Їй сподобався комплімент Максима».
Нагадаємо, раніше фанати зафільмували Аллу Пугачову під час прогулянки з Галкіним на Кіпрі.2410
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