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Смерть мільярдера: близький друг принца Вільяма помер після того, як проковтнув бджолу
Історія з донькою мільярдера Ніколою Пельтц показує, що не завжди великі статки автоматично відкривають дорогу до щастя.
Ще більш жахливим доказом цього став випадок у Великій Британії, де у віці 53 років трагічно помер близький друг принца Вільяма, індійський мільярдер Санджай Капур. Про це пише The Mirror.
За інформацією видання, днями під час матчу з поло у Великій Британії до рота бізнесмена залетіла бджола. Очевидно, Санджай випадково проковтнув її, і та вжалила його в горло. Це викликало у підприємця анафілактичний шок, що призвело до зупинки серця.
Примітно, що за кілька годин до своєї смерті Санджай опублікував у соцмережах пост зі співчуттями жертвам недавньої авіакатастрофи Air India.
«Жахливі новини про трагічну катастрофу Air India в Ахмадабаді. Мої думки та молитви з усіма постраждалими сім'ями. Сподіваюся, вони знайдуть сили у цю важку годину», — написав бізнесмен.
А за кілька днів до цього в іншому пості Капур зауважив, що краще зосереджуватись на можливостях, а не перешкодах, адже «час людини на землі обмежений». Наразі ці його публікації стали вірусними.
Санджай Капур був головою ради директорів Sona Comstar — світового гіганта з виробництва автомобільних запчастин. У минулому він був одружений зі суперзіркою Боллівуду Карішмою Капур, проте їхній шлюб розпався у 2016 році. Загалом бізнесмен був одружений тричі.
З принцом Вільямом Санджа Капура пов'язувала любов до поло: бізнесмен дуже любив цей вид спорту і часто грав з членами британської королівської родини.
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