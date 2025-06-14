Смерть мільярдера: близький друг принца Вільяма помер після того, як проковтнув бджолу

Історія з донькою мільярдера Ніколою Пельтц показує, що не завжди великі статки автоматично відкривають дорогу до щастя.

Ще більш жахливим доказом цього став випадок у Великій Британії, де у віці 53 років трагічно помер близький друг принца Вільяма, індійський мільярдер Санджай Капур. Про це пише The Mirror.

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Санджай Капур у вагоні

За інформацією видання, днями під час матчу з поло у Великій Британії до рота бізнесмена залетіла бджола. Очевидно, Санджай випадково проковтнув її, і та вжалила його в горло. Це викликало у підприємця анафілактичний шок, що призвело до зупинки серця.

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Примітно, що за кілька годин до своєї смерті Санджай опублікував у соцмережах пост зі співчуттями жертвам недавньої авіакатастрофи Air India.

«Жахливі новини про трагічну катастрофу Air India в Ахмадабаді. Мої думки та молитви з усіма постраждалими сім'ями. Сподіваюся, вони знайдуть сили у цю важку годину», — написав бізнесмен.

А за кілька днів до цього в іншому пості Капур зауважив, що краще зосереджуватись на можливостях, а не перешкодах, адже «час людини на землі обмежений». Наразі ці його публікації стали вірусними.

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Санджай Капур був головою ради директорів Sona Comstar — світового гіганта з виробництва автомобільних запчастин. У минулому він був одружений зі суперзіркою Боллівуду Карішмою Капур, проте їхній шлюб розпався у 2016 році. Загалом бізнесмен був одружений тричі.

Санджай Капур з родиною

З принцом Вільямом Санджа Капура пов'язувала любов до поло: бізнесмен дуже любив цей вид спорту і часто грав з членами британської королівської родини.

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