Знайшли винну: стало відомо, чому старший син Бекхемів Бруклін віддалився від сім’ї

Два тижні тому Девід Бекхем відзначив 50-річчя. Але у мережі та ЗМІ святкування обговорюють досі. Зрештою стало відомо, чому їхній із Вікторією 26-річний син Бруклін пропустив вечірку.

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Як повідомив Daily Mail інсайдер, у тому, що хлопець відсторонився від родини, винна його дружина модель Нікола Пельтц. Принаймні, у цьому переконані після отриманої інформації інсайдера Девід та Вікторія.



«Нікола знаходить спосіб розпочати суперечку, потім вона змушує його не розмовляти з сім'єю, а потім він не з'являється на сімейних заходах. Вона робила це перед кожним сімейним заходом від дня весілля», — розкрив деталі співрозмовник видання.

Він додав, що батьки помітили, як їхній спадкоємець змінився після урочистостей, і не на краще.

Річ не в ревнощах з боку батьків, а у тому, що Нікола крутить Брукліном як хоче, а він навряд чи щасливий у таких стосунках по-справжньому.

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«Нікола у нього на першому місці, і це стосується того, чого вона хоче. Девід та Вікторія особливо стурбовані характером стосунків. Все, що вони хочуть, — щоб Бруклін був щасливий. Можливо, так воно і є, але це дуже непокоїть усю родину», — додав інсайдер.

Що інсайдер має рацію, доводять і події, які відбуваються навколо родини. Пропустивши всі сімейні ювілеї, Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем разом відвідали презентацію компанії Airbnb, з якою співпрацює Бруклін. Нікола прийшла підтримати Брукліна на тлі сімейного конфлікту, а ось його батьки Девід та Вікторія Бекхем — ні.

Подружжя, яке нещодавно проігнорувало дні народження Девіда та Вікторії Бекхем і не з'явилося на жодній із святкових вечірок, з посмішкою позували фотографам на заході і виглядали цілком щасливими.

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Про це молоді люди написали у соціальних мережах.

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Зазначимо, що дочка мільярдера Нельсона Пельтца Нікола та Бруклін Бекхем разом п'ять років. Вони одружилися у 2022 році та офіційно взяли подвійне прізвище Пельтц-Бекхем.

Ще перед весіллям стосунки між Вікторією Бекхем та її невісткою зіпсувалися. Тоді Нікола відмовилася від весільної сукні бренду Вікторії Victoria Beckham та її допомоги під час підготовки урочистостей. Тоді конфлікт начебто «загасили». Втім, вже у березні Нікола та Бруклін не прийшли на показ Вікторії, на якому були решта дітей Бекхемів: 22-річний Ромео, 20-річний Круз та 13-річна Харпер. Вони також не привітали Вікторію з Днем матері та давно не викладали спільні фото.

Тоді ж, нагадаємо, стало відомо, що Нікола Пельтц вважає батьків Брукліна токсичними.

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