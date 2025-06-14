Коли кілька днів поспіль йшли дощі: аграрій дав пораду, що потрібно зробити з томатами жителям Київщини

Фермер з Київщини Валерій, який постійно дає поради щодо догляду за томатами, розповів, як врятувати помідори від зайвої вологи після довгого періоду дощів.

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За словами аграрія, після кілька днів рясних дощів на рослини неконтрольовано вилилась багато води. Тому томати можуть втрати багато азоту. Це буде видно по пожовтінню нижніх листів.

«Якщо почали жовтіти після дощів нижні листки у томатів, будьте впевнені — азот вимитий і потрібно терміново поповнити його нестачу підживленням», — зазначає Валерій.

Він радить зробити це розчином курника, коров'яку або розчином ростконцентрату. Всі ці добрива об'єднує те, що в їхньому складі підвищена частка азоту, який дуже потрібен молодим рослинам для продовження нарощування.

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Крім того, після кількох днів дощів можна побачити на томатах пожовтіння верхівки. Це свідчить про те, що велика кількість води блокує потрапляння у рослину заліза й починається хлороз.

У томатах уповільнюються процеси окиснення і порушуються загальні процеси їхнього розвитку. Щоб виправити ситуацію, потрібно терміново провести обробку по листу будь-яким залізовмісним препаратом (хелаін заліза або ферелін).

Третя проблема — якщо на грядках з томатами немає мульчі, верхній шар ґрунту може суттєво ущільнитись. Це буде ускладнювати доступ кисню до кореневої системи, погіршення її дихання та спроможність коренів постачати до рослини елементи живлення.

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Щоб відновити потрапляння кисню до томатів, потрібно провести легке розпушування поверхневого шару ґрунту.

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