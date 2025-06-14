Підгортання та захист від шкідників: що у червні варто зробити з картоплею та цибулею на городі

Для тих, хто вирощує картоплю, червень — надзвичайно важливий місяць. Саме зараз закладається основа майбутнього врожаю. Як повідомляє Gazeta.ua, у перший місяць літа городникам потрібно зосередитися на кількох ключових завданнях.

На початку літа картопля активно формує бульби. Це ідеальний час для підгортання або мульчування, а також для боротьби зі шкідниками, що перебувають на активній стадії.

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Підгортання Картоплі: Користь та Рекомендації

Серед городників часто точаться дискусії щодо необхідності підгортання. Однак його користь беззаперечна: підгортання стимулює утворення додаткових коренів, на яких формуватимуться бульби, і значно зменшує ризик їхнього оголення.

Зазвичай картоплю рекомендують підгортати тричі:

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• Перше підгортання: Проводять, коли сходи досягнуть висоти 7−10 см.

• Друге підгортання: Роблять приблизно через два тижні після першого.

• Третє підгортання: Кущі підгортають, коли вони виростуть до 25 см у висоту.

Важливо: Не варто затягувати з підгортанням. Занадто пізнє проведення цієї процедури може пошкодити кущі, що призведе до часткової втрати врожаю.

Мульчування для Збереження Вологи та Боротьби з Бур'янами

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Щоб зменшити кількість бур'янів та краще утримувати вологу в ґрунті, рекомендується мульчування. Найкращим матеріалом для мульчі є солома.

Захист Картоплі від Хвороб та Шкідників

У червні також важливо забезпечити захист картоплі від різноманітних хвороб та шкідників. Для цього можна приготувати спеціальну суміш: на 10 літрів води додайте 40 г бітоксибациліну та 30 г фітоспорину. Цим розчином обприскуйте картоплю вранці, у безвітряну погоду. За необхідності повторну обробку можна провести через два тижні.

Підживлення цибулі

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Ще одна порада про те, що потрібно зробити на городі, має відношення до цибулі. Її автор — ведучий Youtube-каналу «Корисне ТВ» розповів, чим у червні потрібно підживити цибулю, щоб вона встигла до кінця сезону наростити велику і дійсно соковиту цибулину. Раніше він проводив підживлення народними засобами у вигляді настію із гранульованого курячого посліду. Це дало добрий результат, так як у такому живленні були фосфор, азот та калій.

Тепер же цибулі потрібні макро- та мікроелементи. Вони є в гуматі калію. Як проводити підживлення, аграрій розповів у відео.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим підживити огірки в червні, щоб отримати максимальний урожай.

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