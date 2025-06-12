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Серед звільнених — оборонці Маріуполя: відбувся черговий обмін військовополоненими (фото)
У четвер, 13 червня, відбувся черговий етап обміну полоненими, про який Україна домовилася з росіянами під час другої зустрічі у Стамбулі.
«Наші повертаються додому. Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники. Усі потребують лікування, і їм обовʼязково буде надана необхідна допомога. Це вже другий етап повернення важкопоранених і важкохворих воїнів», — повідомив президент України Володимир Зеленський та додав: «Працюємо далі, щоб повернути всіх із російського полону. Дякуємо кожному, хто допомагає робити ці обміни можливими. Щоб кожен і кожна були вдома, в Україні».
В Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
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Серед звільнених є й захисники Маріуполя, які перебували в полоні більше трьох років. Усі визволені — чоловіки, представники рядового та сержантського складу, які воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Деякі з них вважалися зниклими безвісти.
Нагадаємо, що наразі кількість звільнених не повідомляється — такою була доповленість.Попередній обмін відбуся 9 червня, в Україну повертаються військовослужбовці молодші за 25 років, а також тяжкохворі та поранені.
Фото зі сторінки Володимира Зеленського30
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