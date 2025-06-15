Ракети «на будь-який смак» та майже 200 дронів: у Повітряних силах розповіли, як відбивали наліт на Кременчук

В ніч на 15 червня ворог здійснив масовану комбіновану атаку на Україну з застосуванням ракет та безпілотних літальних апаратів.

В командуванні Повітряних сил підтвердили, що основним напрямком удару була Полтавщина, а саме — місто Кременчук.

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В цілому, противник атакував Україну 194-ма засобами повітряного нападу:

- 183 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — рф;

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- 2 аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Астраханської обл. — рф;

- 1 балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 із Курської обл. — рф;

- 4 крилатими ракетами «Іскандер-К» із Ростовської обл. — рф;

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- 4 крилатими ракетами «Калібр» із акваторії Чорного моря.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

На ранок протиповітряною обороною знешкоджено 167 засобів повітряного нападу противника, 119 збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені:

- 111 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

- 2 аеробалістичні Х-47М2 «Кинджал»;

- 3 крилаті ракети «Іскандер-К»;

- 3 крилаті ракети «Калібр».

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«Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у Кременчуці Полтавської області, падіння збитих (уламки) у 6 локаціях», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, в ніч на 14 червня російські окупанти «шахедами» атакували Запоріжжя. Поранено поліцейських. Є руйнування.

Військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко зазначив, що у питанні ракетного терору росія обрала тактику концентрованих ударів. Останні масовані удари росіян по українських регіонах показують, що агресор концентрує ударний потенціал на окремо взятих цілях.

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