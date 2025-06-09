Військовий оглядач групи «Інформаційний опір» Олександр Коваленко проаналізував останні масовані удари росіян по українських регіонах, звернувши увагу на концентрацію ударів. У ніч проти 9 червня це було продемонстровано противником під час атаки на Рівненську область — найбільш масовану з початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну. І це далеко не перший приклад.

«Схоже, у питанні ракетного терору росія обрала тактику концентрованих ударів, — пише Олександр Коваленко. — Суть — не розосереджувати ударний потенціал на різних напрямках та містах у ході масованих ударів, а концентрувати його більшу частину на окремо взятих цілях.

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Наприклад, минулого разу масована ракетна атака була сконцентрована на Луцьку та Тернополі, дронова — на Харкові. Цього разу страждала Рівненщина, яка опинилася під найбільшим ударом з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Не знаю, хто став ідеологом у російському Генштабі цієї концепції, але якщо такі удари повторяться, можна говорити, що цю тактику практикуватимуть системно. Проблема в тому, що у нас поодинокі міста можуть протидіяти концентрованим ударам, насамперед, звичайно, Київ.

Це вкотре порушує питання забезпечення якщо не всіх міст України ешелонованою ППО, то створення бар'єру за найпоширенішими та найчастіше застосовуваними маршрутами польоту російських засобів ураження. Як дронів, так і ракет. Зрозуміло, у цьому питанні ми повністю залишаємося залежними від наших партнерів".

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