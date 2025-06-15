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Українська розвідка влаштувала диверсію у російському Калінінграді: подробиці (відео)
У російському Калінінграді агенти ГУР атакували промислову підстанцію, знеструмивши об’єкти російського ВПК та армії.
Про це «Суспільному» повідомили джерела у розвідці.
За даними джерел, 14 червня о 4 ранку агенти ГУР злили охолоджувальну рідину з трансформатора та підпалили об’єкт. У результаті виникла пожежа, яка суттєво пошкодила обʼєкт.
Електропостачання було припинено до обʼєктів російського ВПК та армії, розташованих в районі здійснення операції, а також до споживачів.
За даними джерел, збитки рф оцінили в майже п'ять мільйонів доларів.
«Ми вкотре нагадуємо, що росія більше не має тилу ні на сході, ні на заході, ні в будь-якій точці планети. Все російське, задіяне у війні проти України буде горіти, тонути і знищуватися незалежно від його рівня захисту чи місця розташування», — передає видання слова джерела в розвідці.
Нагадаємо, днями ударні українські дрони атакували військовий аеродром під Воронежем. А в ніч на 14 червня українські БПЛА завдали ураження по воєнних заводах російського агресора, які виробляють вибухівку.215
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