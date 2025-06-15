- 17:44 Приємні сюрпризи та нові перспективи: у середині червня п'ять знаків зодіаку отримають потужний імпульс від Всесвіту
- 17:43 Новим головним тренером збірної Італії призначено чемпіона світу, який виблискував з Шевченком у «Мілані»
- 17:24 КНДР надала росії небезпечні РСЗВ Type-75: чим це загрожує Україні
- 16:56 Ще один відомий український актор театру та кіно загинув на фронті
- 16:33 Можуть перетворити життя місцевих жителів на пекло: експерти про наступ на Сумщину
- 16:06 У Берліні невідомі тяжко поранили українця, дізнавшись про його національність
- 15:22 Не впевнені, що росіяни зупиняться: НАТО розширює супутникове спостереження за Україною та східним флангом
- 14:56 Іран готовий відмовитись від ядерної зброї: про що заявили у Тегерані
- 14:23 Атака Ізраїлю позбавляє путіна ключового дипломатичного інструмента, — експерт
- 14:02 Ексглава «Нафтогазу» «передбачає» подорожчання газу для українців через удари Ізраїлю по Ірану
- 13:45 Дзідзьо зворушливо привітав SLAVIA з народженням первістка
- 13:22 Заповнюємо бланк правильно: що писати в призначенні платежу, щоб не мати проблем із банком і податковою
Це не помилка, а свідомий меседж: привітання Пентагону з Днем прапора США у російських кольорах шокувало американців
У США, де влаштували військовий парад в день народження Дональда Трампа, проти політики якого країною прокотилась хвиля протестів, стався черговий скандал. Міністерство оборони США 14 червня опублікувало привітання з Днем прапора на своїй офіційній сторінці у соцмережі X.
«Вшануймо емблему нашої країни та зірки й смуги, які об'єднують нас усіх. Піднімаючи прапор нашої країни та розмірковуючи над цінностями, які він уособлює, давайте святкувати свободу, мужність та стійкість, які роблять нашу країну великою», — йдеться у привітанні.
Однак користувачі швидко помітили, що графіка містить елементи, які нагадують російський триколор.
На зображенні, яке супроводжувало привітання, були червоні та білі смуги по обидва боки зірок, що створювало враження російського прапора через синє тло між ними.
«Це не помилка, а свідомий меседж. На такому рівні подібних ляпів не роблять», — написав один із коментаторів у соцмережах.
Деякі користувачі висловили обурення, звинувачуючи дизайнерів у недбалості або навіть прихованих симпатіях до росії.
На момент публікації новини офіційної реакції Пентагону не було, а зображення залишалося без змін.
Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у США кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані міграційною політикою адміністрації Дональда Трампа. Демонстрації розпочалися у Лос-Анджелесі після масштабних рейдів Імміграційної та митної поліції США, під час яких було затримано десятки людей за підозрою у порушенні імміграційного законодавства. 14 червня, у день народження Трампа, у Лос-Анджелесі на вулиці вийшли близько 20 тисяч людей.244
Читайте нас у Facebook
Дівам — «Зірка», Стрільцям — «Закохані», а Козорогам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 15 червня
Приємні сюрпризи та нові перспективи: у середині червня п'ять знаків зодіаку отримають потужний імпульс від Всесвіту