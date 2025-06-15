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У Берліні невідомі тяжко поранили українця, дізнавшись про його національність
В Берліні, де нещодавно під час вуличного конфлікту від ножового поранення загинув уродженець Чечні, боксер-професіонал Абу Юсупов, двоє невідомих напали на українця.
За даними поліції Берліна, це сталося рано вранці, коли чоловік вигулював свого пса в парку.
51-річний українець, який отримав ножове поранення, повідомив правоохоронцям, що на нього напали двоє чоловіків. Постраждалий пояснив, що він віддавав команди своєму собаці українською, після чого двоє перехожих почали розпитувати, звідки він.
Дізнавшись, що їхній співбесідник українець, один з них вдарив його ножем у живіт. Нападники втекли, а постраждалого шпиталізували. Наразі загрози життю українцю немає.
Схожий випадок днями трапився й у Чехії. Як пише czechia-online.cz, на зупинці громадського транспорту в Празі чоловік побив українку, ймовірно, через її походження.
Українка гуляла з 15-річною дівчиною та собакою, коли перехожий почав ображати їх, а потім накинувся на старшу жінку з кулаками.
«Я озирнулася, щоб зрозуміти, хто це говорить, і в цей момент він підбіг до мене та почав бити. Спочатку вдарив в обличчя, потім почав копати, кинув на землю з усієї сили, — розповіла жінка — Телефон полетів в один бік, я — в інший. Добре, що інстинктивно закрила голову руками — інакше могла бути серйозно травмована».
34-річна постраждала, яка три роки живе та офіційно працює в Чехії, зазначила, що стала жертвою через своє походження.
Нападник втік. Наразі поліція шукає блондина віком 20−30 років. Празькі правоохоронці розглядають цей напад як можливий злочин на ґрунті ненависті.
Нагадаємо, що минулого року в Німеччині загинули двоє юних українців-баскетболістів, які виступали за клуб з Дюссельдорфа. В громадському транспорті у них виник конфлікт з компанією молодиків, після якого, вже на вулиці, на спортсменів напали з ножами.
Фото Pixabay258
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