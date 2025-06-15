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- 19:39 П'ятеро українців, у тому числі троє дітей, загинули внаслідок іранського удару по Ізраїлю
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П'ятеро українців, у тому числі троє дітей, загинули внаслідок іранського удару по Ізраїлю
В Ізраїлі під час ракетного удару Ірана по місту Бат-Ям є загиблі серед українців.
Як повідомляє ВВС з посиланням на українське МЗС, ракета вдарила у житловий будинок — загинули п'ятеро громадян України, зокрема троє дітей
Наразі встановлюються особи загиблих. Українські дипломати перебувають у контакті із ізраїльськими правоохоронцями та іншими службами. Інформації про те, як загиблі потрапили до Ізраїлю, наразі немає.
Цієї ночі низка ізраїльських міст знаходилася під масованою атакою балістики.
Ізраїльський журналіст Сергій Ауслендер показав у мережі фото одного з зруйнованих ракетою житлових будинків у місті Бат-Ям.
«Це фото будинку з Бат-Яма, частина якого обрушилася від прильоту іранської ракети. Зверніть увагу, праворуч на фото — перегородки і стіни знесло повністю, видно вулицю наскрізь. Про що це говорить? Правило двох стін більше не працює. Ну, принаймні в даній ситуації. Зброя серйозніша за те, що використовували Хамас і Хезболла», — підкреслив він.
Раніше Аljazeera повідомляла, що міністр закордонних справ Ірана Аббас Арагчі заявив, що його країна «твердо переконана не володіти ядерною зброєю», проте не відмовиться від права на мирну ядерну програму.
Фото зі сторінки ізраїльського журналіста Сергія Ауслендера180
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