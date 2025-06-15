41.06 / 41.62 47.44 / 48.25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Сотні ізраїльтян постраждали внаслідок ракетного удару Ірану в ніч проти 15 червня (відео)

9:11 15 червня 2025
Атака на Ізраїль, фото скріншот відео

Протистояння Ізраїлю та Ірану набуває масштабів. У ніч на 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю.

Внаслідок атаки загинули 8 людей, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це пише The Times of Israel.

«Восьмеро людей загинули, 200 отримали поранення внаслідок іранських обстрілів. Рятувальники намагаються знайти близько 35 зниклих безвісти», — йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що 4 людини, у тому числі 8-річна дівчинка, загинули внаслідок влучання іранської ракети в житлову будівлю в місті Бат-Ям, розташованому неподалік від Тель-Авіва.

РЕКЛАМА

Крім того, четверо осіб загинули у місті Тамра на півночі Ізраїлю.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами будинків, зруйнованих унаслідок ракетних атак з боку Ірану.

РЕКЛАМА

Своєю чергою, ізраїльські безпілотники атакували щонайменше два об’єкти газової промисловості Ірану, включаючи найбільше у світі родовище природного газу, передає Haaretz.

Повідомлялося про сильний вибух на іранському газопереробному заводі на родовищі Південний Парс, що призвело до пожежі на об’єкті. Завод виробляє скраплений природний газ та інші продукти.

Міністерство нафти Ірану підтвердило факт атаки, зазначивши, що інцидент стався на об’єкті, який є частиною найбільшого у світі родовища чистого природного газу. За словами міністерства, пожежу вдалося загасити, однак про ступінь пошкоджень поки не повідомляється.

Другий удар, за даними телеканалу Fox News, припав на газовий об'єкт поблизу міста Бандар-Аббас. Ізраїльський чиновник, на якого посилається видання, зазначив, що цей удар був «сигнальним» і мав «надіслати чітке повідомлення офіційним особам у Тегерані».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, президент Трамп сьогодні, 15 червня, мав провести перемовини з Іраном, намагаючись укласти угоду щодо припинення Тегераном виробництва ядерної зброї в обмін на зняття санкцій.

154

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кому пощастить у другій половині червня&nbsp;— Фото: Pixabay

Всесвіт і Таро готують для вас справжнє диво: у кого дуже скоро покращиться життя

Карти Таро, фото з відкритих джерел

Дівам — «Зірка», Стрільцям — «Закохані», а Козорогам — «Мир»: Таро-прогноз та поради карт на 15 червня

Гуморист Максим Галкін опублікував фото із Сейшел

«Справжній 18+ контент»: фото оголеного Максима Галкіна викликало фурор у Мережі

Конгрес США

В США республіканці заблокували додаткові кошти Україні: що сталось

Наступний матеріал
Новини партнерів