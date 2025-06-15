Сотні ізраїльтян постраждали внаслідок ракетного удару Ірану в ніч проти 15 червня (відео)

Протистояння Ізраїлю та Ірану набуває масштабів. У ніч на 15 травня Іран завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю.

Внаслідок атаки загинули 8 людей, понад 200 отримали поранення, близько 35 осіб вважаються зниклими безвісти. Про це пише The Times of Israel.

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«Восьмеро людей загинули, 200 отримали поранення внаслідок іранських обстрілів. Рятувальники намагаються знайти близько 35 зниклих безвісти», — йдеться у повідомленні.

ЗМІ повідомляють, що 4 людини, у тому числі 8-річна дівчинка, загинули внаслідок влучання іранської ракети в житлову будівлю в місті Бат-Ям, розташованому неподалік від Тель-Авіва.

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Крім того, четверо осіб загинули у місті Тамра на півночі Ізраїлю.

Рятувальники продовжують шукати людей під завалами будинків, зруйнованих унаслідок ракетних атак з боку Ірану.

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Своєю чергою, ізраїльські безпілотники атакували щонайменше два об’єкти газової промисловості Ірану, включаючи найбільше у світі родовище природного газу, передає Haaretz.

Повідомлялося про сильний вибух на іранському газопереробному заводі на родовищі Південний Парс, що призвело до пожежі на об’єкті. Завод виробляє скраплений природний газ та інші продукти.

Міністерство нафти Ірану підтвердило факт атаки, зазначивши, що інцидент стався на об’єкті, який є частиною найбільшого у світі родовища чистого природного газу. За словами міністерства, пожежу вдалося загасити, однак про ступінь пошкоджень поки не повідомляється.

Другий удар, за даними телеканалу Fox News, припав на газовий об'єкт поблизу міста Бандар-Аббас. Ізраїльський чиновник, на якого посилається видання, зазначив, що цей удар був «сигнальним» і мав «надіслати чітке повідомлення офіційним особам у Тегерані».

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Нагадаємо, президент Трамп сьогодні, 15 червня, мав провести перемовини з Іраном, намагаючись укласти угоду щодо припинення Тегераном виробництва ядерної зброї в обмін на зняття санкцій.

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