В Києві «Шахед» впав посеред приватного сектору на Русанівських садах: є постраждалі та руйнування (фото)

Російські загарбники, які напередодні завдали масованого ракетно-дронового удару, основною ціллю якого стало місто Кременчук, що на Полтавщині, знов запустили по Україні «Шахеди». Повітряна тривого оголошувалася у східних, північних та центральних районах ще напередодні увечорі.

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В ПС ЗСУ повідомили, що противник атакував 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Основний напрямок удару — Донеччина.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 — збито вогневими засобами ураження, 41 — локаційно втрачениі/подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) — у 8 локаціях.

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Близько опівночі мер Києва Віталій Кличко попереджев, що ворожі БпЛА заходили на столицю з різних напрямків і що ППО працювала на лівому березі.

А вже ранком у понеділок керівник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що зафіксовані наслідки атаки з повітря в двох районах столиці.

«Росіяни брешуть в усьому. Коли вони заявляють про ураження військових цілей — вони ціляться в наші будинки і в наших людей. Це свідома тактика терору. Цієї ночі російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі. На місці падіння — вирва. Дивом вдалося уникнути значних пошкоджень та жертв», — зазначив він та додав, що також пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі. Відповідні служби виявили уламки збитих дронів-камікадзе на кількох локаціях, зокрема, в Дніпровському районі.

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В Києві є постраждалий — хлопець 2004 року народження шпиталізований у тяжкому стані.

Є поранений і у Київській області. За даними очільника ОВА Миколи Калашника, різані рани руки та обличчя отримав 60-річний мешканець Обухівського района, де пошкоджень зазнав приватний будинок та господарча споруда.

Під час "шахедної" атаки на Київщині пошкоджено приватний будинок. Фото зі сторінки Миколи Кашалника

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А в Запорізькій області, як повідомив керівник ОВА Іван Федоров, через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств обласного центру. За попередніми даними, у Запоріжжі минулося без постраждалих.

В населенному пуенкті Магдалинівка поранень зазнав 46-річний чоловік.

Загалом загарбники завдали 426 ударів по 14 населених пунктах регіона, використовуючи авіацію, БпЛА різної модифікації, арлителію та РСЗВ.

За добу росіяни завдали по населенним пунктам Запорізької області більше 400 ударів. Фото ОВА

За цей час надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури.

З вечора 15 червня до ранку 16 червня російни гатили по Нікопольскому району Дніпропетровщини.

«Удари по Нікопольщині продовжувалися з вечора до ранку. Ворог обстрілював з артилерії та застосував FPV-дрони. Атакував Нікополь, Мирівську, Покровську і Марганецьку громади. Пошкоджене промислове підприємство. Загиблих та поранених немає», — повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак та додав, що вночі захисники неба знищили над Дніпропетровщиною ударний БпЛА противника. а

А в Херсонській області за добу, що минула, були поранені семеро людей. Очільник ОВА Олександр Прокудін зазначив, що ворог застосовував артиллерію та завдавав авіаударів по низці населенних пунктів регіону, в тому числі й по Херсону.

«Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 приватних будинків. Також окупанти поцілили по території фермерського господарства та понівечили приватний автомобіль», — зазначив він.

Тим часом в Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Також росіяни здійснили 5852 обстріли, з них 67 — із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 3081 дрон-камікадзе.

Своєю чергою авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників. Добові втрати зс рф склали 1200 осіб.

Втрати армии рф на 16 червня. Фото Генштабу ЗСУ

Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дев’ять ракет, 79 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

Нагадаємо, що напередодні Генштаб ЗСУ підтвердив атаку українських БпЛА на важливий об’єкт ВПК росіян — підприємство з виробництва ударних БпЛА у Єлабузі, республіка Татарстан.

Фото зі сторінки Миколи Калашника

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