Російські дрони вдосконалюються: що це означає для оборони України

Масштабні атаки російських дронів на українські міста стають все частішими. Бомбардування 10 червня хоча і не було рекордним, але типовим для нової норми. Протягом декількох годин після опівночі дрони безперервно атакували Київ майже з усіх сторін. Як пише ВВС, далеко від лінії фронту Україна переживає найтриваліші бомбардування з початку повномасштабного вторгнення росії, причому кількість дронів різко зросла.

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За три місяці до серпня минулого року росія випустила загалом 1100 дронів, згідно з даними Генерального штабу України. Потім відбулося різке зростання: у серпні було зафіксовано 818 дронів, у вересні — 1410, а в жовтні — понад 2000. Але цифри продовжують зростати. У травні кількість дронів вперше перевищила 4000. Цього місяця, ймовірно, буде встановлено новий рекорд.

З початку червня росія випустила в середньому 256 снарядів кожні 24 години, згідно з даними, зібраними українськими військово-повітряними силами. Переважна більшість з них — це дрони, включаючи моделі типу «Шахед» та різні приманки, призначені для заплутування систем ППО України.

росія вперше почала використовувати іранські Shahed наприкінці 2022 року. Але вже наступного літа вона почала виробляти власний варіант, відомий як Geran. За словами речника Служби безпеки України (СБУ) Артема Дехтяренка, у Татарстані було вироблено 25 000 дронів, а ще 20 000 було зібрано з раніше поставлених іранських компонентів.

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Зараз справа не тільки в інтенсивності ударів. Після сотень подібних ночей мешканці Києва відчувають тонкі зміни в технології, оскільки росія розвиває свої можливості. З'явилося більше дронів, які звучать трохи інакше, ніж раніше, кажуть мешканці столиці.

«російським інженерам доручено збільшити їхню руйнівну силу, щоб максимізувати руйнування і жертви серед цивільного населення, — сказав Дехтяренко — Крім того, вживаються зусилля, щоб зробити дрони „Герань“ менш вразливими для української протиповітряної оборони».

Раніше «ФАКТИ» публікували коментар військового експерта щодо нової тактики російських ракетних ударів по Україні.

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