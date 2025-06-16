Україна завершила повернення тіл загиблих воїнів з росії (фото)

Протягом останніх днів в Україну мало не щодня повертали тіла загиблих воїнів. Така домовленість з росіянами була досягнута нещодавно у Стамбулі.

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Як повідомляють в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, 16 червня завершилася частина Стамбульских домовленостей щодо репарацій. Сьогодні в Україну повернули тіла ще 1245 загиблих.

"На щиті" повернули тіла ще 1245 воїнів. Фото координаційного штабу

Таким чином, в межах Стамбульських домовленостей Україні було передано 6057 тіл. Надалі загиблих мають ідентифікувати відповідні служби.

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Загалом Україні передали тіла більше шетсти тисяч полеглих військових. Фото координаційного штабу

«Репатріаційні заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», — йдется у повідомленні, автори якого висловлюють вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста.

Нагадаємо, що також триває обмін військовополоненими — вже відбулося кілька етапів. Наразі кількість звільнених з полону не оголошується. Серед тих, хто повернувся, є і захисники Маріуполя.

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Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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