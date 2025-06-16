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Коли рахунок йде на секунди: популярні акторки пройшли курс тактичної медицини
Популярні акторки українських серіалів Дар’я Петрожицька, Вероніка Мішаєва-Яковлєва, Дар’я Легейда та співак Вадим Олійник пройшли базовий курс тактичної медицини. Так вони долучилися до ініціативи дивізіону аеророзвідки ОАБр НГУ — набути навички, які рятують, коли є реальна загроза життю.
«Можу назвати мій день — днем справжньої україночки, — прокоментувала каналу СТБ зірка серіалу „Просто Надія“ Дарʼя Петрожицька. — Я не вперше відвідую заняття з тактичної медицини, адже розумію, наскільки важливі ці знання. І не лише знання, а й постійна практика».
Відомо, що навчав навичкам тактичної медицини військовослужбовець, бойовий медик та колишній актор із позивним «Артист» Роман Кривдик.
«Цей курс — впевненість, це спокій для моїх близьких, це здатність діяти, коли рахунок йде на секунди», — зізналася акторка серіалу «Підміна» Вероніка Мішаєва-Яковлєва.
Популярний співак та актор дубляжу Вадим Олійник, який поставив на паузу свою карʼєру, зізнався, що він вже замовив турнікети і буде носити їх з собою щодня.
«Сподіваюся, вони ніколи не знадобляться, — додав Вадим. — Але краще бути готовим».
Раніше повідомлялося, що співачка Тіна Кароль пройшла військовий вишкіл.
На фото у заголовку Дар'я Петрожицька та Дар'я Легейда95
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