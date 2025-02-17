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Шоу-бізнес

Невже у країні немає нових облич: мережа відреагувала на заміну ведучої популярного шоу

17:46 17 лютого 2025
Дарʼя Петрожицька

Популярна акторка, зірка серіалу «Папік» Дарʼя Петрожицька, яка збирається одружитися, стала ведучою пʼятого сезону розважального телешоу «Я люблю Україну». У цій ролі вона замінила акторку Ксенію Мішину. Соведучі проєкту залишаються незмінними — Олександр Педан та Юрій Ткач. Саме з ними за правилами шоу Дарʼя буде перевіряти зірок на знання України. Відомо, що для Дар’ї це дебют у ролі ведучої.

«Для мене це абсолютний вихід з зони комфорту, тому що все ж таки легше бути персонажем, ніж собою, — прокоментувала Дар’я Петрожицька в шоу „Ближче до зірок“ (ТЕТ). - Але я відчуваю, як мене всі підтримують, і це класно».

На сторінці каналу у соціальній мережі глядачі поділилися своїми думками після новини про заміну ведучої.

«Неочікувано, але ми безмежно раді, що новою ведучою стала саме Даша», — написали у коментарях.

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«Впевнені, що шоу з Дашою стане ще цікавіше», — вирішили глядачі.

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«Невже у країні немає нових, цікавих, молодих облич на роль ведучих?!» — поставили питання.

«Ну, по-перше, був кастинг на роль ведучої, і пройшла його Даша, тому давайте просто за неї порадіємо», — зауважили у відповідь.

«Цікаво побачити Дашу в якості ведучої», — чекають на її роботу глядачі.

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Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина та Юрій Ткач залишили ранкове шоу, де були ведучими.

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