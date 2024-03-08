«Такого не має бути»: популярний співак поставив на паузу свою кар’єру

Співак і актор дубляжу Вадим Олійник, відомий своїм дуетом з Володимиром Дантесом, який переспівав хіт знаменитого гурту заради ЗСУ, та участю у «Фабриці зірок-2», зізнався, що поки не займається власною творчістю. А за останній рік випустив лише три ліричні композиції.

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«Це не ті треки, не та музика, від якої я буду кайфувати, — зізнався Вадим у подкасті „Олега френди“. — Мені здається, зараз відомі артисти, а саме співаки і співачки, втрачають свої позиції, тому що людей більше тягне до особистостей. Ти маєш бути не просто співаком, а людиною, яка паралельно ще чимось займається, в якої є свої проєкти, яка може щось круте сказати, яка веде свої блоги… Людям хочеться прийти на концерт, щоб не тільки послухати пісні, це вони можуть зробити і вдома. Тому я вважаю, що сьогодні не слід зациклюватися на тому, що треба написати одну пісню, яка годуватиме мене все життя. Як на мене, це дуже хибна думка, але треба знайти себе і свою музику».

Артист впевнений — музика має надихати самого виконавця і це привертатиме увагу аудиторії. Саме через це він і поставив на паузу свою кар’єру.

«Щоразу, коли я виходив на сцену, в голові виникала думка: „Почекайте. Буквально 3 хвилини, я зараз заспіваю пісню, ви послухайте, і я піду“, — згадує співак. — Такого не має бути. Якщо у тебе є такі відчуття — не виходь на сцену».

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Наразі Вадим Олійник професійно займається дубляжем фільмів. Він слідкує за творчістю Володимира Дантеса, який не так давно переспівав їхню спільну пісню «Девочка Оля» українською.

«Він вирішив це зробити і дав пісні нове дихання, — сказав Вадим. — Я таке робити не хочу. Вважаю, що у кожної пісні є своя історія… Вважаю, якщо переписувати пісні, то дуже старі, наприклад, з 90-х років».

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Проте Олійник зауважив, що вони з Володимиром Дантесом не мають жодних конфліктів, час від часу підтримують стосунки, коли пересікаються на знімальних майданчиках.

Нагадаємо, гурт «ДахаБраха» вперше за два роки випустив нову пісню.

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