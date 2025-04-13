Суперечка на мосту в Лондоні: Сердючка трохи посперечалася зі своєю «мамою» через «дієту» та «великі груди»

Після того, як Софія Ротару розповіла про дієту, яка допомагала їй скинути до 20 кг ваги за місяць, в Мережі почалися системні «розбірки»: деякі виконавиці перестали довіряти своїм «експертам з дієтології».

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Зокрема, «мама» Вєрки Сердючки пред'явила їй претензії прямо на мосту з видом на парламент Великобританії — чому після порад Холоденко вона не скинула 20 кг?

На щастя, згодом виявилося, що «сварка» почалася не через дієту, а через костюм Верки Сердючки-провідниці: «мама» Інна Білоконь хотіла віддати його племінниці, щоб та перед Паскою трохи «потролила» гостей її рідного брата.

Але виявилося, що костюм Вєрки Сердючки молодий актор Андрій Данилко зібрав із того, що було під рукою, пише українське видання, і зараз його практично не існує.

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Зокрема, Андрій взяв мамину спідницю й додав до образу блакитну сорочку та беретку. А піджак із шевронами «Укрзалізниці» випросили у працівників справжній, щоправда, дещо потертий, розповідає видання.

Актор певен, що на його першій квартирі, де він колись мешкав під Полтавою, можна й зараз відшукати всі ці речі. Але кому зараз потрібен той «маскарад»?

Тим більше, що деяких «жіночих форм» зараз просто не існує: спочатку «груди» Сердючки зображали светри, які пхали Андрію під сорочку. Згодом придумали надувати презервативи. Це було набагато зручніше. В той же час іноді, коли особливо спекотно, вони могли зліплюватися між собою. І якщо Данилко починав махати руками, то вони могли й лопнути.

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Найчастіше подібні казуси траплялися в Одесі. Якось під час сценки «Їдальня» лопнули обидва презики, то Сердючка тут же зорієнтувалася й сказала, що йде у підсобку, а «мамі» Інні Білоконь довелося тягнути час і викручуватися за двох. Андрій же, сміючись, ніяк не міг надути нові «перли».

Тому на подальші випуски «СВ-шоу» реквізит зробили вже з поролону, тож можна було не переживати, що щось піде не так під час знімань. У кого «позичив» мохеровий берет, Данилко вже не пригадує. Це згодом йому пошили чорну беретку з блискітками, але перший варіант головного убору був рожевий.

Та як би там не було, не можна не відзначити, що знявши жіноче вбрання, молодий Данилко миттю перетворювався на справжню кінозірку, а будучи «в образі», міг вивідати у колег по сцені їх найпотаємніше.

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