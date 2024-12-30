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Перемир'я чи масована ракетна атака: до чого варто готуватись українцям 31 грудня

12:47 30 грудня 2024
Наслідки ракетного обстрілу Дніпра (архівне фото)

Масована ракетна атака української енергетики на Різдво, 25 грудня, може виявитися останньою. Більше того, вже найближчим часом можуть з'явитись повідомлення про досягнуте перемир'я. Хоча є і чимало тих, хто не вірить у подібний результат.

Так, журналіст Дмитро Гордон упевнений, що ще поточного 2024 року війна з росією закінчиться, і прозвучить «історична заява». Після цього, як мінімум, «гаряча» фаза збройного протистояння закінчиться.

Ймовірно, свій прогноз журналіст ґрунтується на даних про візит одного з Іл-96 урядового авіазагону «росія» до США минулого тижня. Так, з 26 по 28 грудня борт RA-96023 встиг побувати в Нью-Йорку та Вашингтоні, причому візит до Нью-Йорка був коротким, натомість у столиці США борт затримався на два дні та вилетів назад у суботу.

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Водночас інші експерти закликають не плекати ілюзій і зазначають, що ворог з літа створював запас ракет для обстрілів України протягом усієї зими.

«Тому ресурс для обстрілів у ворога готовий, немає жодного сенсу ворожити в експертному середовищі та в медіа над датами, коли буде черговий. Важливо, що всі розуміють значення реагування на тривоги, Україна має ресурс відбивати атаки. Також потрібно знищувати тилові склади, аеродроми стратегічної авіації, ВПК ворога», — закликає до обережності голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

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Громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів зазначає, що розуміє бажання всіх про якнайшвидше закінчення війни, і він особисто точно серед тих, хто хоче повернутися до свого нормального громадянського життя. Але бути дорослим — це розуміти межу між бажаним та реальним. За його словами, війна не закінчиться сьогодні, 30 грудня 2024 року.

«А ракетами не б'ють із простих причин — погода. Тактика ударів по енергетиці має на меті змусити нас замерзати. Коли погода плюсова, цього важко досягти, і ми маємо час відремонтувати пошкоджені об'єкти. Плюсова погода — це подарунок нам найвищих сил, інакше зараз було б дуже важко. Йдеться не тільки про побутових споживачів, зокрема про виробників дронів, снарядів та іншого обладнання» , — резюмує Віктор Андрусів.

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Тим часом російські окупанти активізували зусилля на Донеччині, завдаючи все більше ударів, начебто поспішають.

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