Перемир'я чи масована ракетна атака: до чого варто готуватись українцям 31 грудня

Масована ракетна атака української енергетики на Різдво, 25 грудня, може виявитися останньою. Більше того, вже найближчим часом можуть з'явитись повідомлення про досягнуте перемир'я. Хоча є і чимало тих, хто не вірить у подібний результат.

ВІДЕО ДНЯ

Так, журналіст Дмитро Гордон упевнений, що ще поточного 2024 року війна з росією закінчиться, і прозвучить «історична заява». Після цього, як мінімум, «гаряча» фаза збройного протистояння закінчиться.

Ймовірно, свій прогноз журналіст ґрунтується на даних про візит одного з Іл-96 урядового авіазагону «росія» до США минулого тижня. Так, з 26 по 28 грудня борт RA-96023 встиг побувати в Нью-Йорку та Вашингтоні, причому візит до Нью-Йорка був коротким, натомість у столиці США борт затримався на два дні та вилетів назад у суботу.

РЕКЛАМА

Водночас інші експерти закликають не плекати ілюзій і зазначають, що ворог з літа створював запас ракет для обстрілів України протягом усієї зими.

«Тому ресурс для обстрілів у ворога готовий, немає жодного сенсу ворожити в експертному середовищі та в медіа над датами, коли буде черговий. Важливо, що всі розуміють значення реагування на тривоги, Україна має ресурс відбивати атаки. Також потрібно знищувати тилові склади, аеродроми стратегічної авіації, ВПК ворога», — закликає до обережності голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

РЕКЛАМА

Громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів зазначає, що розуміє бажання всіх про якнайшвидше закінчення війни, і він особисто точно серед тих, хто хоче повернутися до свого нормального громадянського життя. Але бути дорослим — це розуміти межу між бажаним та реальним. За його словами, війна не закінчиться сьогодні, 30 грудня 2024 року.

«А ракетами не б'ють із простих причин — погода. Тактика ударів по енергетиці має на меті змусити нас замерзати. Коли погода плюсова, цього важко досягти, і ми маємо час відремонтувати пошкоджені об'єкти. Плюсова погода — це подарунок нам найвищих сил, інакше зараз було б дуже важко. Йдеться не тільки про побутових споживачів, зокрема про виробників дронів, снарядів та іншого обладнання» , — резюмує Віктор Андрусів.

РЕКЛАМА

Тим часом російські окупанти активізували зусилля на Донеччині, завдаючи все більше ударів, начебто поспішають.

263

Читайте нас у Facebook