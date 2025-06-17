Україна зробила перший крок до реалізації угоди з США про видобуток корисних копалин

Понад місяць після підписання Україною історичної угоди, яка надає США частку в її запасах корисних копалин, Київ прагне продемонструвати адміністрації Трампа, що угода може принести швидкі та відчутні результати. Так, Україна схвалила перші кроки, що дозволяють приватним інвесторам видобувати літій з великого державного родовища, повідомили два урядовці. Такий проєкт стане першим, що отримає зелене світло в рамках угоди. Уряд погодився розпочати розробку рекомендацій щодо відкриття тендеру для компаній на розробку літієвого родовища в центральній Україні, повідомили два чиновники, які висловилися на умовах анонімності. Це одне з найбільших родовищ літію в Україні, мінералу, який є критично важливим для виробництва електричних батарей, пише видання nytimes.com.

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Серед ймовірних учасників тендеру — енергетична інвестиційна компанія, що частково належить уряду США, та Рональд С. Лаудер — мільярдер і друг президента Трампа. Ця група вже давно висловлює зацікавленість у родовищі літію та ще наприкінці 2023 року закликала Володимира Зеленського оголосити тендер.

Відомо, що половина доходів, які український уряд отримує від видобутку корисних копалин, надходитиме до спільного інвестиційного фонду США та України. Ці доходи потім будуть реінвестовані в економіку України, хоча США також вимагатимуть частину цих коштів. Трамп представив цю угоду як відшкодування за минулу допомогу США.

Очікується, що підготовка рекомендацій займе кілька тижнів, і український уряд все ще може вирішити не відкривати тендерний процес.

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Проте рішення, прийняте 16 червня, свідчить про зусилля України показати Трампу, що угода просувається, на тлі зростаючих побоювань, що Білий дім може відмовитися розв’язувати питання війни в Україні, оскільки переговори про перемир'я з росією зайшли в глухий кут.

З метою запуску угоди про мінерали українська делегація на чолі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко цього місяця відвідала Вашингтон, щоб презентувати проєкти з видобутку літію, графіту та титану.

Але аналітики галузі попереджають, що більшість проєктів в рамках угоди, швидше за все, потребуватимуть десятиліття або більше, щоб стати оперативними. Це означає, що спільний інвестиційний фонд США та України навряд чи принесе значні доходи протягом багатьох років і може стати прибутковим лише через довгий час після того, як Дональд Трамп залишить посаду.

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Експерти кажуть, що шлях до видобутку корисних копалин сповнений викликів. Застарілі геологічні дослідження можуть затуманити справжню цінність надр України, пошкоджені електростанції, необхідні для видобутку ресурсів, потребують ремонту. А війна робить будь-які інвестиції ризикованими…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що угода про мінерали між США та Україною налякала російські еліти.

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