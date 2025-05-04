У москві зростає занепокоєння, що росія може втратити свою перевагу в переговорах зі Сполученими Штатами щодо війни в Україні. Причина в тому, що Київ підписав угоду про економічне партнерство, яка надає Вашингтону преференційний доступ до видобутку українських корисних копалин, пише Washington Post.

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Деякі представники російської еліти стурбовані тим, що угода призведе до нового розподілу сил між США та Україною. А це закриє вікно можливостей для росії укласти мирну угоду щодо України на вигідних для себе умовах. За словами російських чиновників і аналітиків, будь-який розворот цих потеплілих американо-російських зв'язків може затьмарити святкування путіним 9 травня і посилити тиск на росію, щоб вона погодилася на припинення вогню.

Міністр фінансів США Скотт Бессент привітав угоду про мінеральні ресурси як таку, що демонструє «російському керівництву, що між українським народом і американським народом, між нашими цілями немає проміжку». За його словами, це дозволить Трампу вести переговори з росією на більш міцній основі.

На думку кремлівського політолога Сергія Маркова, угода «погіршує ситуацію для росії».

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«Ключова причина напруженості між Трампом і Зеленським була усунена», — додав він.

«Хоча підписана в середу угода змальовує майбутню співпрацю в дуже розмитих термінах і не надає жодних конкретних гарантій безпеки, принаймні символічно виходить, що США беруть на себе певний обов'язок захищати Україну», — сказав Марков.

Здавалося, що росія має перевагу в переговорах про долю України, особливо після того, як у березні в Овальному кабінеті між президентом України Володимиром Зеленським і Трампом сталася сварка. Але наразі гнів Трампа дедалі більше зосереджується на тому, що росія затягує переговори і явно відмовляється від запропонованого США 30-денного перемир'я.

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Після короткої зустрічі із Зеленським у кулуарах похорону Папи Франциска, Трамп розкритикував путіна за нещодавні смертельні ракетні обстріли цивільних районів. Він сказав, що сумнівається, чи не дурить його путін, і пригрозиі подальшими санкціями.

Один з російських чиновників заявив, що зараз на путіна зростає тиск, щоб він хоча б зробив вигляд, що йде на подальші поступки.

«Він розуміє, що йому потрібно бути більш схильним до співпраці, — сказав посадовець анонімно. — В іншому випадку законопроєкт, запропонований сенатором Гремом (про посилення санкцій. — Авт.), стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив про зростання дефіциту бюджету».

Водночас експерти не виключають, що росія може використати угоду про копалини на свою користь.

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