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З липня в Україні зміниться стандарт напруги в електромережі: чи зміняться суми у платіжках за світло
В Україні, де в деяких містах споживачі можуть залишитися без світла, 1 липня 2025 року офіційно буде запроваджено новий стандарт напруги — 230 В замість 220 В. Як пояснили в енергетичній компанії ДТЕК, це крок до гармонізації з європейськими нормами та він не призведе до збільшення платіжок за електроенергію, оскільки споживачі платять за кіловат-години, а не за рівень напруги, пишуть Економічні новини.
«Вольтаж — це лише „тиск“ у системі. Платите ви не за нього, а за те, скільки спожили енергії», — наголосили в компанії.
Новий стандарт також розширює допустимі межі коливання напруги до 200−240 В, а реле напруги рекомендується налаштовувати на діапазон 207−253 В. У разі регулярних «стрибків» напруги за межі цих показників, слід звертатися до оператора через чат-бот, щоб перевірили лінію чи трансформатор.
Зазначимо, що перехід відбудеться автоматично, і жодних дій від споживачів не вимагається.
Як писали «ФАКТИ», за словами експерта, українці за рік переплачують на електроенергії десятки мільярдів гривень.339
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