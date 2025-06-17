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В Україні збираються змінити систему пільгового проїзду ветеранів у громадському транспорті: що пропонують
З метою соціальної підтримки ветеранів війни в Україні планують змінити систему пільгового проїзду для ветеранів.
Про це йдеться у законопроєкті № 5651−2 щодо пільг з оплати проїзду та деяких інших пільг.
Пропонується запровадити введення карток, якими ветеран чи інший пільговик зможе розраховуватися за проїзд у громадському транспорті.
Передбачається, що нововведення дозволить зменшити корупційні ризики. Адже кошти з бюджету будуть надходити не до суб'єкта господарювання, а безпосередньо пільговику, передає «Чесно».
«Щоб отримати ці гроші, людина має себе верифікувати, ЦНАП має перевірити що це пільговик. Так відсікаються люди, які користуються підробними документами і зменшується кількість тих, які користуються правом на проїзд», — цитує видання представника міністерства розвитку громад та територій Олександра Дяченка.
Зазначається, що кошти можна буде витратити лише на оплату проїзду у ліцензованих перевізників.
Щодо перевізників, то передбачається встановлення валідатора, однак його може замінити й інша автоматизована система оплати проїзду, яку можна встановити на мобільний телефон.
Також планується створення територіальних систем, які будуть забезпечувати безготівкову оплату проїзду і облік поїздок. Це допоможе зрозуміти реальну потребу у пільговому проїзді та закладати її у бюджет.
«Зникає проблема, що перевізнику не заплатять за пільговика, для нього це буде такий клієнт як і інші. Це прибере проблему, коли ветеранам і пільговикам відмовляють та поводяться з ними негідно», — наводить видання слова першої заступниці міністра соцполітики Дарини Марчак.
За її словами, новий підхід дозволить надавати послугу тим, кому вона дійсно потрібна, адже невитрачені кошти будуть повертатися у бюджет.
Компенсація збитків для перевізників лягає на місцеві бюджети без належної підтримки з боку держави.
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