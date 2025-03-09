Ветеранам війни відшкодують витрати на оренду житла: хто має право на компенсацію та як оформити виплату

В Україні, яка бореться з повномасштабною російською агресією, уряд направляє кошти місцевим бюджетам для компенсації за оренду житла ветеранів війни. Про це повідомили у Міністерстві у справах ветеранів України.

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Хто може отримати компенсацію?

Захисники і Захисниці, які захищали незалежність, суверенітет, територіальну цілісність України та:

• втратили або мають пошкоджене житло внаслідок бойових дій

• мають житло на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають бойові дії

• проходять реабілітацію далеко від свого задекларованого місця проживання (понад 15 км)

• звільнені з військової служби, але ще не набули статусу учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни

• звільнені з полону

Сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла.

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• Київ, Дніпро, Львів, Одеса — 2 прожиткових мінімумів — зараз це 6 056 грн

• обласні центри — 1,5 прожиткового мінімуму — 4 542 грн

• інші населені пункти — 1 прожитковий мінімум — 3 028 грн

(для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року)

Якщо особа орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачуватиметься пропорційно кількості днів проживання.

Як подати заяву (в паперовій або електронній формі)?

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• Через структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику

• Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) — незалежно від місця проживання

У цьому заявнику/заявниці може допомагати фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Документи, які необхідно подати (копії):

• документ, що посвідчує особу;

• картка платника податків;

• інформаційна довідка з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

• акт обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок бойових дій, спричинених агресією рф;

• військово-обліковий документ;

• посвідчення, що підтверджує статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

• довідка про відсутність (наявність) судимості та інших обмежень, пов’язаних зі злочинами проти України;

• договір найму (оренди) житла, укладений відповідно до вимог Цивільного кодексу України.

Структурний підрозділ, відповідальний за ветеранську політику, розглядає подані документи та протягом 10 робочих днів ухвалює рішення щодо виплати компенсації та її розміру.

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Фото: Pixabay

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