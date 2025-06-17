Молоко допоможе огіркам швидше дозріти, але тільки не магазинне: три рецепти підживлення

Щоб мати максимальний врожай огірків, потрібно вчасно їх підживити після пересадки у відкритий ґрунт.

Досвідчені городники часто використовують для підживлення молоко, яке багате на калій, фосфор, кальцій та магній.

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Як відомо, ці речовини підвищують імунітет огірків, роблять їх більш міцними й витривалими до зміни погоди та хвороб. Але для підкормки молоко з магазину не підходить. Краще брати молоко у фермерів, пише /zhenskiy.kyiv.

До того, як полити грядки молоком, його потрібно розвести водою в пропорції 1 до 10 для обприскування, а також 1 до 5 для поливу. Нерозведене коров'яче молоко перекриє доступ повітря до коріння, що погубить рослини.

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Для прискорення появи квітконосів підійде підгодівля під корінь. Для цього 1 л молока змішати з 2 столовими ложками меду, 10 краплями йоду та 100 грамами попелу. Суміш настояти протягом 2 днів. Під кожен кущ можна вилити до 300 мл.

Перед використанням суміші потрібно полити грядки, щоб не попалити рослини.

Молоком також можна обробити огірки проти борошнистої роси, гнилі або бактеріозу. Для цього взяти 500 мл нежирного напою, 10 г господарського мила, 15 крапель йоду. Все змішати з 5 літрами чистої води. Цим засобом можна обприскувати кущі.

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Для захисту від грибка в 5 літрах води розвести 20 крапель йоду, 0,5 л молочної сироватки та ложку перекису водню. Таким розчином можна обприскувати рослини два рази на місяць.

Раніше ми розповідали також про найкращі домашні добрива, якими можна підживлювати огірки.

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