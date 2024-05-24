Від такого підживлення огірки швидко підуть у ріст: дієві поради від авторів каналу «Дім та присадибна ділянка»

Поки частина українських дачників та городників зайнята виламуванням стрілок у цибулі, автори каналу «Дім та присадибна ділянка» вирішили показати, як проводять перше підживлення огірків.

ВІДЕО ДНЯ

«Огірки вважаються „ненажерливими“ рослинами, — пояснює жартома ведуча каналу. — Адже вони зараз формують стебло, пагони, і швидко починають цвісти та плодоносити. Тому зараз огірочкам потрібен азот, і фосфор, і калій. В даному відео я розкажу та покажу, як ми готуємо органічне добриво, використовуючи курячий послід. Також розкажу порядок застосування інших органічних добрив».

Перші добрива, за словами блогерки, вносять тоді, коли на рослині з'явилися 2−3 листочки. В цей час починається найбільш бурхлива фаза росту і підгодівлі особливо корисні.

Далі огірки підгодовують раз в 10−15 днів і спостерігають за станом рослини. Якщо на огудині пожовкло листя, то потрібні додаткові підгодівлі.

РЕКЛАМА

Дуже важливо не удобрювати огірки занадто часто і не перевищувати рекомендовану дозу підгодівлі. Надлишок добрива так само шкідливий, як і його нестача.

Для огірків нестача вологи може виявитися згубною, бо в зрілих плодах міститься близько 96−98% води. Велика частина кореневої системи розташована в орному шарі ґрунту, який влітку швидко втрачає вологу.

РЕКЛАМА

При зниженні вологості плоди огірка стають млявими, дрібними, значно сповільнюється ріст і розвиток культури в цілому.

Найбільш важливо дотримувати необхідний рівень вологості в так званий критичний період — фаза 2−4 листків і плодоношення. Надлишок вологи у вегетаційний період може призвести до порушень газообмінних процесів і розвитку гнильних хвороб. Внаслідок цього поступово відмирає коренева система, а потім і вся рослина.

РЕКЛАМА

Недостатній рівень вологості під час цвітіння може призвести до поганого запилення квітів і порушення розвитку плодів. Огірки стають гіркими, особливо, якщо температура повітря вище норми. Рослини атакують шкідники — павутинний кліщ, попелиця, трипси.

Відрегулювати показник вологості ґрунту і повітря допомагає регулярний полив і вирощування в кулісах.

Також аграрії дають кілька порад у себе на сайті.

Як правильно підгодовувати огірки настоями і відварами:

оскільки настої і відвари найчастіше є концентрованими, щоб полити або обприскати огірки, добриво слід розвести водою;

огірки можна поливати двома способами: безпосередньо під корінь і в борозенку, проведену уздовж ряду рослин на відстані 6−7 см від них;

за весь сезон огірки рекомендується підживлювати 3−4 рази.

Що стосується часу підживлення, то найкращим варіантом буде вечірній час: коли вода природним чином уже нагрілась до потрібної правильної температури. Удобрюйте огірки в теплі дні з нічною температурою вище 9−10 градусів, в протилежному випадку поживні компоненти правильно не засвоються. Якщо ж погода сира та прохолодна, то кореневі підживлення варто замінити позакореневими.

«Приємного вам перегляду і гарних врожаїв» — бажають українські аграрії.

Нагадаємо, що немало зараз роботи і у виноградарів, про специфіку якої розповів Володимир Шпак.

51

Читайте нас у Facebook