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Як позбутися павуків у будинку: прості лайфхаки для домогосподарок

16:57 17 червня 2025
Павук у квартирі, фото з відкритих джерел

Якщо поява мурах у квартирі чи будинку ніколи не залишається непоміченою, й господарі вживають безліч засобів, щоб позбутися непроханих гостей, то павук, який тихенько з'явиться на стелі, або у ванній кімнаті, не викликає такої відрази.

Мало того, часто жінки їх бояться, тому не чіпають. А дехто взагалі вірить, що поява павука у будинку — знак удачі та процвітання.

Як відомо, павуків приваблюють темні куточки, закритий простір, а також місця з великою кількістю дрібних комах, пише 24 Канал.

Вивести павуків можна за допомогою цибулі. Для цього нарізати кілька цибулин й покласти їх в миску з водою. Поставити миску в місце, де спостерігається найбільше павуків. Різкий запах цибулі має їх відлякати.

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Якщо павуки оселилися у важкодоступних місцях, туди потрібно покласти лише шматочок змоченої у воді цибулини. Аромат цибулі може їх дезорієнтувати.

Крім цибулі, підійде також аромат оцту, апельсина, цитрусових, лісових горіхів тощо.

Для приготування оцтового розчину оцет потрібно змішати з водою в однаковій пропорції, залити суміш у пульверизатор та обприскати всі кути, плінтуси та щілини.
Різкий аромат стане для павуків нестерпним, й вони почнуть уникати оброблених зон.

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Оцет також здатний зруйнувати сліди, за якими комахи орієнтуються у просторі, тому профілактична обробка час від часу здатна вивести їх з дому назавжди.

Можна позбутися павуків і за допомогою рідини з ефірними оліями. Потрібно лише до пульверизатора додати 20 крапель м’ятної чи евкаліптової олії. Розвести все літром води та обприскати всі куточки в домі. Відомо, що павуки важко переносять запах м’яти.

Раніше ми розповідали, як позбутися мурах у будинку.

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