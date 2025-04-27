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Що робити, коли мурахи проникають у ваш будинок: ці природні способи допоможуть їх позбутися

21:01 27 квітня 2025
мурахи

Мурахи в будинку — поширена проблема, особливо навесні і влітку. Перш ніж потягнутися до хімікатів, дізнайтеся про природні методи відлякування мурах, пише видання Deccoria.

Оцет — один з найефективніших природних засобів від комах. Змішайте оцет і воду в рівних частинах, потім розпиліть суміш на місця, де з’являються мурахи. Використовуйте розчин щодня протягом тижня, потім двічі на тиждень.

Лимон працює подібно до оцту. Лимонним соком, розведеним з водою (15 крапель на 250 мл води), можна протирати кухонні стільниці, підвіконня та інші поверхні, на яких з’являються мурахи. Використовуйте суміш кожні 2−3 дні для досягнення найкращих результатів. Інтенсивний цитрусовий аромат ефективно відлякує їх.

Кориця — ще один природний засіб, який мурахи не переносять. Посипте невелику кількість кориці (приблизно чайну ложку), де ви помітили мурах, або приготуйте суміш кориці та води (1 чайна ложка на чашку води), щоб обприскувати проблемні ділянки кожні 3−4 дні.

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Для обприскування поверхонь покладіть свіже листя м'яти біля входів або приготуйте настій (2 столові ложки висушеного листя на склянку окропу). Використовуйте через день, щоб зберегти інтенсивний аромат м’яти, який ненавидять мурахи.

Мурахи ненавидять речовини, що містяться в огірках, тому, якщо розмістити кілька скибочок або шкірки в стратегічних місцях, це може перешкодити їм відвідувати. Не забувайте міняти шкірки кожні 2 дні, перш ніж вони почнуть пліснявіти.

Намалюйте крейдою лінію навколо вікон, дверей або інших точок входу, щоб запобігти вторгненню комах. Мурахи не люблять перетинати поверхні, вкриті крейдою через компоненти, які в ньому містяться. Після дощу або миття підлоги необхідно повторно наносити крейду.

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Раніше фахівці поділилися рецептом «коктейлю», який надовго позбавить ваш город від попелиці та мурах.

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