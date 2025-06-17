Скорпіонам — «Самітник» та пошук відповідей, Водоліям — «Колісниця» та контроль над емоціями: Таро-прогноз на 18 червня

Згідно з прогнозом астрологів, цього літа три знаки зодіаку очікує успіх у фінансовій сфері. А що обіцяють зірки всім представникам зодіакального кола у середу, 18 червня, розповідає гороскоп, складений для професійного сайту.

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Овен — Мир

Для Овнів день завершення важливих процесів та успішного підбиття підсумків. Гарний час для підписання угод та вирішення бюрократичних питань. Складні проєкти можуть зрушити з мертвої точки. День для завершення старого та початку чогось нового.

Телець — Сила

Тельці можуть отримати цікаві пропозиції, які відкриють перед вами щось важливе. Не варто пасувати перед незвичними завданнями та не відкладати ініціативу. Вирішення багатьох проблем підкаже інтуїція.

Близнюки — Правосуддя

Близнюкам варто бути уважними до дрібниць та двозначних обіцянок. Не підписуйте документи, не прочитавши їх, і не вплутуйтеся у сумнівні схеми. Важливо зберігати внутрішній баланс та не йти проти власної совісті.

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Рак — Повішений

Ракам варто переосмислити розпочате та взяти паузу. Не варто витрачати енергію на суперечки чи докази. Не бійтеся відпустити контроль: багато чого налагодиться само собою, якщо не заважати.

Лев — Імператор

У Левів буде вдалий день. На роботі всі процеси йдуть рівно і передбачувано. День хороший для організаційних справ, підписання документів та планування великих кроків. Головне — не намагатися все тримати під контролем. Довіртеся системі, делегуйте повноваження колегам.

Діва — Помірність

Дівам не час для різких кроків та категоричних рішень. Ви можете зіткнутися з необхідністю переглянути свої цілі та бажання. Відмовтеся від поспіху та довіряйте природному перебігу подій.

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Терези — Верховна Жриця

Для Терезів день вказує на необхідність уваги до тіла та емоцій. Час переглянути спосіб життя. Корисно уникати галасливих компаній та непотрібного спілкування. Зосередьтеся на своєму самопочутті — інтуїція підкаже, що треба робити.

Скорпіон — Самітник

Скорпіонам краще віддалитися від зовнішньої метушні та побути на самоті. Можливо, потрібно переосмислити недавні події або набратися сили перед наступним етапом. Цей день може стати несподівано плідним, якщо не побоюватися внутрішньої тиші.

Стрілець — Суд

Стрільці можуть зіткнутися з питаннями, що тягнуться з минулого. Можливо, ви зрозумієте, що деякі дії або зв'язки настав час залишити позаду. День сприятливий для закриття старих справ та прощання з непотрібним.

Козоріг — Закохані

Для Козорогів може прийти знак долі — головне його не пропустити. Загалом цей день сприятливий для спілкування, зізнань, побачень та теплих слів.

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Водолій — Колісниця

Для Водоліїв насичений день. Їм необхідно взяти під контроль свої емоції та поведінку. На роботі варто виявити витримку та не брати участь у конфліктах, навіть якщо вас провокують.

Риби — Віра (Верховний Жрець)

Рибам варто звернути увагу на душевний та фізичний стан. Не варто перенапружуватися. День краще провести у звичному темпі, не навантажуючи себе новими завданнями. Можливий тимчасовий занепад сил — поставтеся до цього як до сигналу сповільнитися. Довіряйте своїм відчуттям та поступово рухайтеся до своєї мети.

А що обіцяє східний гороскоп на червень 2025 року, читайте на сайті «ФАКТІВ».

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