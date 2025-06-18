Британська розвідка розповіла, скільки бійців КНДР загинуло на Курщині: кількість вражає

У квітні Північна Корея вперше визнала, що розгорнула війська для підтримки росії, але не підтвердила кількість відправлених солдатів та рівень втрат, пише Bloomberg. За оцінками британської розвідки, понад 6000 північнокорейських солдатів були поранені або загинули під час бойових дій у Курській області на підтримку війни москви проти України, що підкреслює роль північнокорейського лідера Кім Чен Ина як ключового союзника путіна у війні.

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Ця цифра становить понад половину з 11 000 північнокорейських військових, які спочатку були розгорнуті на Курщині, як повідомило Міністерство оборони Великобританії в дописі на соціальній платформі X.

«Значні втрати КНДР майже напевно були завдані в основному в результаті великих, дуже виснажливих наземних атак», — йдеться в заяві.

Ця оцінка з'явилася на тлі того, що путін і Кім готуються відзначити цього тижня першу річницю укладення договору про взаємну оборону, який відновив угоду ще з часів холодної війни. Відтоді часу Кім став важливим джерелом ракет, боєприпасів і піхотинців для війни рф.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Північна Корея розширює завод з виробництва ракет, що використовуються росією в Українію

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