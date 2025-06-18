«Санкції коштуватимуть нам мільярди й мільярди доларів»: Трамп розчарував позицією щодо росії

Президент США Дональд Трамп висловив скептицизм щодо нових санкцій своєї адміністрації проти росії. Європейці багато говорять про це, але спочатку вони повинні діяти самі, заявив Трамп у кулуарах саміту G7 у Канаді щодо європейських зусиль для збільшення тиску на росію.

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«Не забувайте, санкції коштують нам багато грошей, — наголосив Трамп. - Якщо я запроваджу санкції проти країни, це коштуватиме США багато грошей. Ми говоримо про мільярди та мільярди доларів».

Європейці сподівалися переконати Трампа на саміті G7 посилити тиск на росію за допомогою нових каральних заходів. Наприклад, вони хочуть ще більше скоротити державні доходи рф від експорту, знизивши цінову межу на продаж російської нафти таким країнам, як Індія та Китай, з нинішніх 60 до 45 доларів за барель. Цінова межа була запроваджена у 2022 році та передбачає санкції проти суб'єктів, причетних до експорту російської нафти за вищими цінами, пише n-tv.de.

Дональд Трамп також планував зустрітися з Володимиром Зеленським для двосторонніх переговорів. Однак він достроково покинув саміт G7. Раніше він висловлював відкритість до ідеї використання очільника кремля путіна як посередника у війні між Ізраїлем та Іраном.

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«Я був би відкритий до цього», — сказав він телеканалу ABC.

Така позиція Трампа незрозуміла канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу.

«Я особисто не бачу, щоб президент росії міг відігравати посередницьку роль у цьому конфлікті. путін має натомість припинити свою війну проти України», — сказав Мерц.

Як повідомило видання Bloomberg ввечері 17 червня, на саміті G7 у Канаді Трамп розчарував союзників. Свій аргумент він повторив під час вечері лідерів за зачиненими дверима.

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У публікації йдеться про те, що європейські країни дедалі більше сумніваються, чи можна довіряти Дональду Трампу в питанні подальшого тиску на росію.

Вони не хочуть його дратувати, але разом з тим шукають способи допомогти Україні у випадку відмови США підтримувати Київ.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна втратила свого найпотужнішого союзника — США. На слуханнях у Конгресі США міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що адміністрація Трампа має «зовсім іншу думку» про війну в Україні, ніж адміністрація Джо Байдена.

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