Україна втратила свого найпотужнішого союзника: чим це загрожує

На слуханнях у Конгресі США міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що адміністрація Трампа має «зовсім іншу думку» про війну в Україні, ніж адміністрація Джо Байдена, і наголосив, що «мирне врегулювання шляхом переговорів відповідає інтересам обох сторін і нашої країни». З огляду на те, що темою слухань був військовий бюджет США на 2026 рік, це повідомлення не могло бути чіткішим. Боротьба з росією тепер є проблемою Європи, пише The Telegraph.

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З моменту вторгнення путіна в лютому 2022 року Вашингтон надав Україні військову допомогу на суму близько 74 мільярдів доларів. Сюди входить обладнання, яке може змінити хід війни, таке як системи протиповітряної оборони Patriot, ракети ATACMS і HIMARS, далекобійна артилерія M777, танки, броньовані машини та мільйони артилерійських снарядів. Деякі пакети допомоги епохи Байдена все ще знаходяться на стадії закупівлі. Але гірка реальність для Києва полягає в тому, що його найпотужніший і найбагатший союзник покинув його. Це залишає Україні три варіанти.

Перший — покластися на те, що Європа втрутиться й надасть необхідну зброю та обладнання. Другий варіант, запропонований на початку цього місяця Зеленським, — це купівля зброї американського виробництва у Вашингтоні за європейські гроші. Третій варіант — виробництво необхідної зброї на українських заводах за рахунок коштів європейських союзників. На щастя для України, європейські лідери неодноразово обіцяли вжити необхідних заходів і надати все необхідне для продовження боротьби. Як йдеться у статті, на жаль, на практиці Європа, здається, краще обіцяє, ніж дійсно діє.

Виробництво української гаубиці «Богдана» зараз становить 20 одиниць на місяць, що перевищує виробництво французьких «Цезарів», і може подвоїтися за умови додаткового фінансування з боку ЄС. Виробництво дронів швидко зростає: до 2026 року планується випустити п'ять мільйонів невеликих дронів (FPV), а також 30 000 дронів дальнього радіуса дії та 3000 крилатих ракет.

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Крім того, деяке нове українське обладнання є кращим за іноземне, оскільки воно більш точно адаптоване до специфічних потреб бойових дій на Донбасі.

Чи зможе Україна вижити лише за рахунок власних ресурсів і періодичної фінансової допомоги Європи? Найглибша іронія полягає в тому, що значна частина величезних витрат кремля на оборону безпосередньо фінансується самою Європою, яка у 2025 році має витратити понад 20 мільярдів євро на купівлю нафти, газу, вугілля та урану в росії, йдеться у публікації.

Доки Європа продовжує витрачати більше на фінансування військової машини путіна, ніж на Україну, її обіцянки підтримувати Київ стільки, скільки буде потрібно, є порожніми.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що НАТО розширює супутникове спостереження за Україною та східним флангом.

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