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«Нова пошта» працюватиме мобільно: у Запоріжжі російські БПЛА знищили відділення оператора

10:51 18 червня 2025
Зруйнована Нова пошта у Запоріжжі, фото Нова пошта

В ніч на 18 червня у Запоріжжі ударом російських «шахедів» було знищено відділення «Нової пошти».

За даними оператора, ніхто з працівників не постраждав. Пожежу вже ліквідували рятувальники.

«Нова пошта» вже звʼязується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні", — йдеться у заяві.

Для забезпечення обслуговування компанія анонсувала відкриття мобільного відділення неподалік зруйнованої локації найближчим часом.

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Як повідомлялося, росіяни завдали удару по Запоріжжю, застосувавши щонайменше 9 ударних безпілотників. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі та серйозні пошкодження об'єктів інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Найбільші загоряння сталися на території промислових об'єктів: вогонь охопив три виробничі будівлі загальною площею 800 квадратних метрів, а також 47 автомобілів, що перебували на відкритому майданчику.

Напередодні вночі окупанти теж били по Запоріжжю, пошкодивши багатоповерхівку і гуртожиток.

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