Одеса, Запоріжжя та Дніпропетровщина серйозно постраждали внаслідок нічної атаки росіян (фото, відео)

Росіяни продовжують атакувати Україну. В ніч на 17 червня від атаки ворога найбільше постраждала столиця. Також ворог на світанку масовано атакував Одесу ударними безпілотниками. Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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«Попри активну роботу наших бійців ППО, у місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів, тощо. Є постраждалі. Інформація щодо їх кількості уточнюється», — йдеться у повідомленні.

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За словами Кіпера, станом на 6:30 до медичних закладів шпиталізовано 13 осіб. Під завалами можуть знаходитися люди. Триває ліквідація наслідків російської атаки.

Як пізніше повідомили одеські місцеві пабліки, під завалами знайшли тіло загиблої 60-річної жінки. Тривають пошуки ще однієї жінки.

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В Запоріжжі через ворожу атаку пошкоджена багатоповерхівка та гуртожиток. Там вибуховою хвилею вибиті вікна у понад 50 помешканнях. Понівечені і майже 30 гаражів у гаражному кооперативі. На щастя, минулося без постраждалих. Про це повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Також від обстрілів постраждала і Дніпропетровщина. Про це повідомив керівник обласної ОВА Сергій Лисак.

«До опівночі та вже на ранок агресор тероризував Нікопольщину. Влучив по Марганецькій, Мирівській громадах і райцентру. Застосовував БпЛА та вгатив з РСЗВ „Град“. Пошкоджені 9 приватних будинків, 3 господарські споруди, скутер, потрощені авто. Знищений гараж, ще 2 — понівечені. Зачепило газогони та лінії електропередач. Виникла пожежа. КАБами ввечері російська армія атакувала Новопавлівську громаду Синельниківського району. Яких збитків завдав агресор ще з'ясовується. Всюди — без загиблих і постраждалих. По ворожих цілях відпрацювали наші оборонці неба. Знищили 6 безпілотників», — йдеться у повідомленні.

Також ворог вдарив балістичною ракетою по Конотопу Сумської області. Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін.

«Наразі відомо про пошкодження в житловому секторі у радіусі 500 метрів від епіцентру удару. Не критично. Після відбою одразу розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків!» — написав він.

Начальник Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Дмитро Брижинський повідомив, що на околицях міста було зафіксовано вибух крилатої ракети.

Від обстрілів постраждала також і Київська область. Про це повідомив керівник Київській обласної військовій адміністрації Микола Калашник.

«Цілеспрямований терор росіян проти мирного цивільного населення. Київщина була масовано атакована БпЛА та ракетами різних типів. Повітряна тривога тривала всю ніч. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. росіяни поранили 55-річну жінку у Вишгородському районі. У неї різана рана плеча. Вся необхідна медична допомога була надана на місці. Пошкоджений приватний будинок. У ньому вибиті вікна. Також приватний будинок, два автомобілі та господарчі споруди пошкоджено у Фастівському районі. У Броварському районі ліквідована пожежа господарчої будівлі на території підприємства. Пошкоджено приватний будинок. В Обухівському районі пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», днем раніше в Києві «Шахед» впав посеред приватного сектору на Русанівських садах.

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