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Щонайменше 9 ворожих БпЛА атакували Запоріжжя: вибиті вікна в будинках, виникли пожежі
В ніч на 18 червня росіяни знов атакували Запоріжжя. По місту запустили 9 шахедів. Загорілися промпідприємство і складські приміщення, повідомив керівник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, вибиті вікна у багатоповерхівках, згорілі авто, пожежі у складських приміщеннях.
Внаслідок атаки виникли три пожежі, площею 100, 300 та 800 м.кв.Пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхівках, зруйновані складські приміщення, згоріли автівки, уточнили у ДСНС.
Федоров зазначив, що екстрені та комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків атаки.
Очільник ОВА опублікував кадри наслідків нічної атаки рф.
Під атакою перебувала й Дніпропетровщина. Ввечері та вранці агресор атакував Нікопольщину FPV-дронами. Вдарив по Нікополю та Марганецькій громаді.
За словами очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, зайнялися приватний будинок і господарська споруда. Вогонь рятувальники загасили.
Вночі та під ранок ворог завдав ударів безпілотниками по Синельниківському району. У Васильківській громаді виникла пожежа. Зачепило газогін. У Маломихайлівській є пошкодження на території транспортного підприємства. На щастя, люди не постраждали.
У Херсоні вночі через атаки рф 2 людини загинули, постраждали 34 мешканці області, повідомили у військовій адміністрації.
За минулу добу на фронті відбулося 155 бойових зіткнень. У Генштабі зазначили, що на Покровському напрямку окупанти 53 рази намагалися просунутися на позиції українських підрозділів.
За інформацією командування Повітряних сил, у ніч на 18 червня противник атакував Україну 58 ударними БпЛА. Основні напрямки удару — Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.
Протиповітряною обороною знешкоджено 30 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півночі країни. 12 — збито вогневими засобами ураження, 18 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 9 локаціях.
Тим часом у Солом'янському районі Києва всю ніч безперервно тривали пошукові роботи після вчорашньої атаки російських варварів. За інформацією ДСНС, станом на 8 ранку з-під завалів частково зруйнованого дев’ятиповерхового будинку деблоковано тіла ще 6 загиблих осіб. Всього за вказаною адресою вилучено тіла 17 людей. Роботи тривають. Всього у столиці загинули 22 людини та 134 людини постраждало. Сьогодні в Києві день жалоби за загиблими.104
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