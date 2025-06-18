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Все заради 15 млн грн: на Київщині офіцери сфальсифікували самогубство військового

12:55 18 червня 2025
Шеврон ЗСУ, фото з відкритих джерел

Правоохоронці розслідують чергову скандальну історію, пов'язану із ЗСУ. Потрапили у скандал військові посадовці на Київщині, які вигадали обставини смерті солдата, щоб видати її за бойову. Про це повідомили у ДБР.

«Посадовці, знаючи про факт самогубства, склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання», — йдеться у повідомленні.

Знаючи про факт самогубства, військові склали та підписали сфальсифікований акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання.

На підставі цих даних родині загиблого було нараховано та виплачено 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. Такі кошти держава призначає родинам загиблих у бою військових.

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Колишньому першому заступнику командира військової частини з Київщини та одному з членів комісії з проведення службового розслідування повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає покарання, у тому числі й у вигляді позбавлення волі.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють, чи були залучені до злочину інші посадові особи.

Раніше ми писали про скандал у Вінницькому ТЦК, де військовослужбовець побив мобілізованого.

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