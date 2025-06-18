Дуже прошу: дружина загиблого на війні актора та військового звернулася до мережі

Дружина популярного актора та військового Юрія Феліпенко, який загинув на фронті, блогерка Катерина Мотрич звернулася до мережі. На своїй сторінці у соціальному додатку вона повідомила дату прощання з зіркою серіалів «Колір пристрасті», «Повернення Мухтара». Прощання з Юрієм Феліпенко пройде 19 червня на сцені його рідного Театру на Подолі. Пізніше відспівування відбудеться у Михайлівському соборі столиці.

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«Я дуже прошу вас прийти, — написала Катерина. — Для Юри це мало б велике значення. Для мене — стало б втіхою».

Юрій Феліпенко з дружиною Катериною Мотрич

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Відомо, що Юрій Феліпенко пішов на фронт навесні 2024 року. Він служив у батальйоні ударних БпАК «Ахіллес». Загинув під час виконання бойового завдання.

Підписники і шанувальники актора відгукнулися на допис у коментарях.

«На жаль, я не у місті, я б обов’язково прийшла провести Юрія, — підтримали Катерину. - Але подумки я з вами, і я впевнена, що й тисячі людей по всій країні. Ми горюємо разом з вами. Це страшна втрата для нашого майбутнього — цвіт нації… Честь і слава Юрію!»

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«Його ролі — назавжди в серцях, — написали у мережі. — Його подвиг — в історії України. Світлий спомин про Юрія житиме в кожному, хто цінує свободу та мистецтво. Вічна слава Герою…»

Нагадаємо, Катерина та Юрій одружилися рік тому.

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