Угоди за окупаційними законами та звʼязки з проросійськими політиками: ЗМІ про претендента на посаду голови БЕБ

Навколо претендента на посаду голови БЕБ Олександра Скомарова — новий скандал. Батько цього співробітника НАБУ отримав паспорт рф, щоб продати будинок і автомобіль в ОРДЛО за російським законодавством, а сам детектив повʼязаний з проросійськими політиками — фігурантами справ НАБУ. Про це повідомляється у розслідуванні, яке опублікував «Інформатор».

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«Претендент на крісло очільника БЕБ Олександр Скомаров, який працює керівником підрозділу детективів НАБУ, підтвердив що батько має російський паспорт, але начебто отримав його для можливості виїзду з окупованої території Луганської області. Однак, за повідомленнями медіа та інформацією джерел, паспорт батько Скомарова отримав лише у січні 2024 року та, ймовірно, для того, щоб продати будинок та автомобіль вже за російським законодавством», — зазначає «Інформатор».

Документи, отримані журналістами, свідчать про процедуру підтвердження права власності на автомобіль Hyundai наступного місяця після отримання паспорта рф — у лютому 2024 року, а потім його продаж вже за російськими законами. Ймовірно, така сама процедура відбувалась і з будинком, який вказаний у декларації Олександра Скомарова як спільна власність з батьками, зазначають автори розслідування.

«Після повернення в Україну, як стверджує джерело журналістів, він (батько Скомарова. — Ред.) знов виїжджав за кордон 25 грудня 2024 року та міг повертатися в Новоайдар, Луганської області, що як раз неможливо без російського паспорта. Остаточно Скомаров-старший приїхав в Київ лише нещодавно, перетнувши державний кордон 21 березня, вже в активну фазу конкурсу на посаду директора БЕБ, щоб далі не компрометувати сина. Натомість мати Скомарова виїхала з окупованого міста у 2023 році та ніякий паспорт рф їй для цього потрібен не був», — наголошується в матеріалі.

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Журналісти зазначили, що залишаються без відповіді й питання щодо зв’язків Скомарова з проросійськими політиками та підозрюваними особами, справи по яких розслідує НАБУ. За їхніми даними, на початку 2022 року дружина Скомарова, Ольга, перетинала кордон на авто Range Rover, яке належить Марині Христенко, а за кермом був Андрій Гайла.

«Водій з прізвищем Гайла — це довірена особа депутата Закарпатської обласної ради 4−8 скликань від партії „Угорців України“ — Чаби Пейтера, який з 2021 року є підозрюваним у справі НАБУ щодо недостовірного декларування та з 2023 року перебував у розшуку. Через свого водія Андрія Гайлу, якого він давав родині НАБУшніка Скомарова, Пейтер володіє чвертю компанії „Берег Імперіал Табак“, в якій ще одним зі співзасновників є громадянин рф Булгаков Володимир Михайлович», — пишуть журналісти.

За даними ЗМІ, власниця Range Rover за $ 200 тисяч Христенко — дружина депутата Верховної Ради від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка. В декларації нардепа вказано, що родина володіє у москві квартирою на 176 квадратних метрів та трьома паркомісцями.

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Раніше ЗМІ стало відомо, що претендент на посаду директора БЕБ Олександр Скомаров приховав російське громадянство батька, а рідна сестра Скомарова Аліна Данченко проходить як підозрювана у справі НАБУ про контрабанду групою підсанкційного Вадима Альперіна.

Врятувати сестру Скомаров намагався, взявши її на поруки, але суд визначив заставу — 2,1 млн грн. Гроші сплатив тесть Скомарова Ігор Стефанов, який не має достатніх офіційних доходів. Пізніше справу намагались закрити, але Верховний суд поновив розгляд.

Конкурс з добору директора Бюро економічної безпеки стає дедалі скандальнішим — співбесіди з кандидатами були перенесені через інформацію про зв'язок декількох кандидатів з рф. Наразі цю інформацію перевіряють правоохоронці, співбесіди продовжаться 21 червня.

Раніше повідомлялося, що міжнародні члени комісії з добору директора БЕБ не вважають зв’язки кандидатів з рф проблемою

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