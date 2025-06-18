Асоціація правників України закликає правоохоронні органи припинити грубе втручання в роботу адвокатів

Асоціація правників України (АПУ) оприлюднила звернення до керівників ДБР, СБУ, БЕБ, Нацполіції, НАБУ та Офісу Генерального прокурора про збільшення випадків втручання правоохоронних органів у професійну діяльність адвокатів.

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У зверненні йдеться про те, що під виглядом розслідування кримінальних правопорушень слідчі перешкоджають наданню правової допомоги, нівелюють право на захист та втручаються в адвокатську таємницю, зокрема, застосовують інформаційний тиск на адвокатів.

«Порушення правоохоронними органами професійних прав та гарантій адвокатів призведе до невиконання Україною плану щодо вступу до Європейського Союзу, порушення міжнародних зобов’язань та відповідно перешкодить переговорному процесу України щодо вступу до Європейського Союзу», — попереджають в Асоціації.

Асоціація правників України — професійна організація, що об’єднує 6 тисяч українських юристів.

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За її даними, лише за два останні місяці двічі було повідомлено про підозру адвокатам внаслідок надання правової допомоги клієнту, проведено прослуховування в офісі адвокатського об’єднання з втручанням в адвокатську таємницю, затримано адвоката у тій же справі, в якій він був захисником, проведено обшуки в адвоката без ухвали слідчого судді, під час обшуку вилучили носії інформації з адвокатською таємницею.

«Правоохоронні органи також дедалі частіше застосовують інформаційний тиск на адвокатів у рамках кримінальних проваджень», — сказано у зверненні.

Асоціація нагадує, що, відповідно до статті 16 Основних положень про роль адвокатів (прийняті VIII Конгресом ООН у 1990 році), уряди країн мають забезпечити адвокатам можливість здійснювати їх професійні обов'язки без залякування, перешкод й недоречного втручання.

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Гарантії професійної діяльності також передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Кримінальним процесуальним кодексом України.

Цими та іншими документами, у тому числі Конституцією, передбачені, зокрема, заборона ототожнення адвоката з клієнтом і заборона вилучати носії, які містять адвокатську таємницю.

Асоціація нагадує, що Україна є кандидатом в члени Європейського Союзу. У зв'язку з цим Європейська комісія щороку здійснює моніторинг прогресу України. Тому порушення прав та гарантій адвокатів призведе до невиконання Україною плану щодо вступу до ЄС.

«Враховуючи ознаки системного порушення професійних прав і гарантій адвокатів, фактичне нівелювання права на правову допомогу та права на захист, Асоціація правників України стверджує, що така ситуація загрозлива для здійснення правосуддя», — йдеться у зверненні.

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Асоціація правників України закликає керівників правоохоронних органів НАБУ, ДБР, СБУ, БЕБ, Національної поліції припинити втручання в адвокатську діяльність, суворо виконувати норми Конституції України, міжнародних нормативно-правових актів та законодавства України в частині дотримання професійних прав та гарантій адвокатів.

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