Бачу лише єдиний шлях: Ксенія Мішина вразила зверненням

У День жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки росіян в ніч на 17 червня популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина звернулася до своїх шанувальників. Саме в цей день, 18 червня, Ксенія святкує свій день народження, який співпав з сумною датою. На своїй сторінці у соціальній мережі акторка побажала собі і своїм підписникам стійкості, витримки та любові.

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«Сьогодні мій день народження, — написала Мішина. — І сьогодні день жалоби в моїй країні, в моєму місті. Через чергові руйнування та жертви, від яких не можна прийти до тями..

Я не знаю, як це може поєднуватися.

Продовжую бажати щодня, і особливо сьогодні, щоб мій дім завжди був. Щоб у ньому залишалось місце для життя, для тепла, для майбутнього.

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У цьому всьому я бачу завжди лише один єдиний шлях: зберігати в собі світло, шукати в собі сторону любові та добра.

Я бажаю своїй країні і людям берегти одне одного. Не знецінювати та не судити. Будувати всередині той світ, у якому не страшно залишитись. Той, який не соромно буде передати далі… Стійкості нам, сил та любові!

Бережіть себе, мої дорогі".

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Підписники підтримали слова Ксенії та побажали їй наступний день народження зустріти з перемогою.

«Повністю поділяю вашу думку! — написали у коментарях. — І так цього бажаю вам і усім нам».

«З днем народження, чарівна Ксю, — привітали у мережі. — Нехай це буде останній найсумніший день народження, а всі решта у вільній від загарбників неймовірно красивій рідній Україні!»

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Раніше Ксенія зізнавалася, що пережила сильне вигорання.

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