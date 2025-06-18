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Бачу лише єдиний шлях: Ксенія Мішина вразила зверненням
У День жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки росіян в ніч на 17 червня популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина звернулася до своїх шанувальників. Саме в цей день, 18 червня, Ксенія святкує свій день народження, який співпав з сумною датою. На своїй сторінці у соціальній мережі акторка побажала собі і своїм підписникам стійкості, витримки та любові.
«Сьогодні мій день народження, — написала Мішина. — І сьогодні день жалоби в моїй країні, в моєму місті. Через чергові руйнування та жертви, від яких не можна прийти до тями..
Я не знаю, як це може поєднуватися.
Продовжую бажати щодня, і особливо сьогодні, щоб мій дім завжди був. Щоб у ньому залишалось місце для життя, для тепла, для майбутнього.
У цьому всьому я бачу завжди лише один єдиний шлях: зберігати в собі світло, шукати в собі сторону любові та добра.
Я бажаю своїй країні і людям берегти одне одного. Не знецінювати та не судити. Будувати всередині той світ, у якому не страшно залишитись. Той, який не соромно буде передати далі… Стійкості нам, сил та любові!
Бережіть себе, мої дорогі".
Підписники підтримали слова Ксенії та побажали їй наступний день народження зустріти з перемогою.
«Повністю поділяю вашу думку! — написали у коментарях. — І так цього бажаю вам і усім нам».
«З днем народження, чарівна Ксю, — привітали у мережі. — Нехай це буде останній найсумніший день народження, а всі решта у вільній від загарбників неймовірно красивій рідній Україні!»
Раніше Ксенія зізнавалася, що пережила сильне вигорання.257
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