Пережила сильне вигорання: популярна акторка вразила зізнанням

Популярна акторка, зірка серіалу «Кріпосна» Ксенія Мішина, яка вразила зізнанням, відверто розповіла про свої почуття.

На сторінці у соціальній мережі Ксенія відповіла на запитання підписників, більшість з яких стосувалися вирішення внутрішніх проблем. Відомо, що акторка вже кілька років дотримується особливого режиму харчування та підтримує своє ментального здоровʼя. Мішина зізналася, що шлях до усвідомлення був довгим, але вона навчилася справлятися з будь-якими ситуаціями. Також вона розказала, що до початку повномасштабної війни пережила вигорання, повʼязане з її професією.

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«Я пережила сильне вигорання з приводу своєї професії і публічності, — зізналася Ксенія. — Це ще почалось до війни. Але зараз вже все добре. Я інтроверт. Я надихаюсь всім тим, що знаходиться поза межами матеріального».

Ксенія відповіла на запитання фоловерів. Фото із соцмережі

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Ксенія дала поради щодо методів подолання вигорання: «Дайте собі можливість відпочити від перенасичення емоціями. Почуйте в цій тиші себе».

Підписники запитали акторку, чи хотіла б вона щось змінити в «Холостячці». Нагадаємо, Ксенія стала першою героїнею романтичного реаліті, але її кохання зі сценаристом Олександром Елертом було нетривалим.

«А що, можливо щось поміняти? — запитала Ксенія. — Можливо тільки зробити висновки і завдячити досвіду, який отримала».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, як мережа відреагувала на новину про «Холостяка».

Фото із соцмережі

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