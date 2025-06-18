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Зробив свідомий вибір на користь військової служби: війна забрала життя 24-річного прикордонника з Чернігівщини
Обірвалося життя прикордонника, старшого лейтенанта Віталія Єременка з Коропа. Менш ніж за місяць йому мало виповнитися 25 років, повідомляє селищна рада:
«Віталій був здібним і старанним, вирізнявся допитливістю, творчим талантом і щирістю. Вмів майструвати з дерева — руки талановитого хлопця створювали книжкові полиці, підставки, навіть меблі. Охоче працював із глиною, здобував зі своїми виробами призові місця. Любив спорт, серйозно й наполегливо займався боксом. Працьовитий, людяний, доброзичливий — він залишив глибокий слід у пам’яті всіх, хто його знав. Він спочатку планував стати рятувальником. Але потім зробив вибір на користь військової служби. Віталій вступив до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. За розподілом став до служби в Одеській області, поблизу Білгорода-Дністровського. Був старшим уповноваженим оперативно-розшукового відділу ДПСУ».
У 2023 році Віталій Єременко стояв на захисті України біля Нової Каховки. Саме тоді росіяни здійснили підрив Каховської ГЕС.
Цього літа захисник мав приїхати додому на родинне свято — мамин ювілей. Та, на жаль, не судилося… Його життя обірвали російські окупанти. У воїна залишились батьки, сестра та бабуся.
Раніше «ФАКТИ» розповідали історію 25-річного захисника, який посмертно став Героєм України.
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