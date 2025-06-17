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«Аби всі були такі, як він, то вже давно була б перемога»: на Курщині загинув захисник з Вінниччини

20:34 17 червня 2025
Максим Ослюк

У Медвідці Вінницької області провели в останню земну путь загиблого воїна Максима Ослюка. Командир підрозділу, в якому він служив, згадував: «Максимом потрібно усім нам пишатися. Аби всі були, як він, то вже давно була б перемога», повідомляє Стрижавська територіальна громада. Йому навіки 25 років…

«Максим за спеціальністю тракторист-машиніст. Далі була служба в армії. Потім підписав контракт і пішов служити до війська. Максим воював у зоні АТО з 2019-го по 2020 рік — Донецький та Луганський напрямки. Він був молодшим сержантом, командиром штурмового відділення. Мав позивний „Сонік“. Під час служби отримав два поранення: у зоні проведення АТО та під час повномасштабного вторгнення у 2024 році. Навіть на лікуванні не міг бути осторонь — рвався до своїх побратимів. Повернувся до строю, бо серце його було на передовій захисту держави», — розповідають у територіальній громаді.

10 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі Новоіванівки Курської області рф, Максим загинув унаслідок мінометного обстрілу позицій. Отримав поранення, несумісні з життям. Тривалий час вважався безвісти зниклим. Тіло героя було впізнане за результатами ДНК-експертизи. Вдома в Максима залишились мати Людмила Павлівна, батько Ігор Іванович, брат Вадим та сестра Ілона.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на фронті загинув відомий український актор театру та кіно.

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