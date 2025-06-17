- 08:07 Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: календар, результати та відеоогляди матчів, розклад телетрансляцій
- 17.06 22:26 Як їсти картоплю фрі в ресторані: знання етикету дозволить вам почуватися комфортно
- 17.06 21:59 Дивовижний пиріг без яєць та вершкового масла: рецепт відомої кулінарки простий у втіленні
- 17.06 21:29 «Припиніть це лайно!»: Джастін Бібер сильно розлютився під час зустрічі з папараці
- 17.06 21:00 Включіть у свій раціон: це найкращі трави для контролю високого рівня цукру в крові
- 17.06 20:34 «Аби всі були такі, як він, то вже давно була б перемога»: на Курщині загинув захисник з Вінниччини
- 17.06 20:08 Вареники з сиром на пару: порадуйте родину ситною вечерею
- 17.06 19:51 Застрелив дружину і наклав на себе руки: кривава сімейна драма розігралася на одній з вулиць Житомира
- 17.06 19:43 У ЗСУ «засвітився» рідкісний трофей з вдв рф: такого ще не траплялося
- 17.06 19:18 Україна зробила перший крок до реалізації угоди з США про видобуток корисних копалин
- 17.06 19:04 Це шо, моя жінка вагітна?: коханий відомої телеведучої відреагував на новину про дитину
- 17.06 19:03 Скорпіонам — «Самітник» та пошук відповідей, Водоліям — «Колісниця» та контроль над емоціями: Таро-прогноз на 18 червня
«Аби всі були такі, як він, то вже давно була б перемога»: на Курщині загинув захисник з Вінниччини
У Медвідці Вінницької області провели в останню земну путь загиблого воїна Максима Ослюка. Командир підрозділу, в якому він служив, згадував: «Максимом потрібно усім нам пишатися. Аби всі були, як він, то вже давно була б перемога», повідомляє Стрижавська територіальна громада. Йому навіки 25 років…
«Максим за спеціальністю тракторист-машиніст. Далі була служба в армії. Потім підписав контракт і пішов служити до війська. Максим воював у зоні АТО з 2019-го по 2020 рік — Донецький та Луганський напрямки. Він був молодшим сержантом, командиром штурмового відділення. Мав позивний „Сонік“. Під час служби отримав два поранення: у зоні проведення АТО та під час повномасштабного вторгнення у 2024 році. Навіть на лікуванні не міг бути осторонь — рвався до своїх побратимів. Повернувся до строю, бо серце його було на передовій захисту держави», — розповідають у територіальній громаді.
10 листопада 2024 року, виконуючи бойове завдання в районі Новоіванівки Курської області рф, Максим загинув унаслідок мінометного обстрілу позицій. Отримав поранення, несумісні з життям. Тривалий час вважався безвісти зниклим. Тіло героя було впізнане за результатами ДНК-експертизи. Вдома в Максима залишились мати Людмила Павлівна, батько Ігор Іванович, брат Вадим та сестра Ілона.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що на фронті загинув відомий український актор театру та кіно.
156
Читайте також: Президент українського футзального клубу загинув на війні
Читайте нас у Facebook
Скорпіонам — «Самітник» та пошук відповідей, Водоліям — «Колісниця» та контроль над емоціями: Таро-прогноз на 18 червня
Діви зможуть вирішити давні проблеми, а Скорпіони отримають важливу інформацію: гороскоп на 17 червня