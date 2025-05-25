- 22:00 Суп з одного інгредієнта: при подачі додайте оливкову олію
- 21:30 Вона давно про це мріє: велика зміна в житті Анджеліни Джолі не за горами
- 21:00 Натуральні засоби від мігрені: іноді вони діють краще, ніж ліки
- 20:34 Не пережив важкого поранення: на Київщині попрощались з бійцем, який пішов на фронт добровольцем
- 20:07 Пиріг з малиною: ідеальне доповнення до філіжанки кави
- 19:54 Левам — «Королева Пентаклів», Терезам — «Колісниця», а Стрільцям — «Сонце»: Таро-прогноз та поради карт на 26 травня
- 19:54 Чемпіонат України з футболу, 30-й тур, 23 — 25 травня: результати та відеоогляди матчів, підсумкове становище команд
- 19:52 «Картопляний рак»: як виявити захворювання та як з ним боротися
- 19:46 Окупанти застосовують нову тактику наступу: з якими проблемами стикаються ЗСУ
- 19:07 Папараці застали Бреда Пітта з новою зачіскою: шанувальники зірки шоковані
- 19:00 Алла Пугачова зворушливо звернулася до Христини Орбакайте: «Яке щастя, що у мене є ти»
- 18:24 Змова проти Гаррі та Меган: біограф розкрив подробиці конфліктів у королівській родині
Натуральні засоби від мігрені: іноді вони діють краще, ніж ліки
Сильний головний біль унеможливлює не тільки навчання чи роботу, але й ведення нормального життя. Напади можуть тривати до кількох десятків годин. Причини мігрені досі чітко не визначені, саме тому ефективних ліків немає, а лікування лише симптоматичне та передбачає приймання знеболювальних препаратів. Однак лікарі наголошують, що у випадку мігрені корисні зміни способу життя, а також домашні методи, які можуть зменшити кількість нападів мігрені, пише видання Kobieta.
Глибокі та спокійні дихальні техніки допомагають знизити м'язову напругу та рівень гормонів стресу. Масаж шиї та потилиці також цінний, оскільки м’язова напруга в цій області може бути пусковим механізмом мігрені. Під час нападу може бути корисним масаж скронь.
Під час нападу мігрені можуть допомогти теплі компреси та заспокійлива ванна (вода не може бути надто гарячою), бажано з додаванням ефірних олій (м'яти або лаванди). Купатися слід у напівтемряві для кращого розслаблення. Світло ще більше посилює інтенсивність болю.
Слід уникати високооброблених продуктів — дослідження показали, що глутамат натрію, що міститься в них, може негативно впливати на нервову систему та посилювати мігрень. Алкоголь і надлишок кофеїну також мають негативний вплив. Раціон має бути багатий на сильні антиоксиданти, тобто сирі овочі та фрукти. Цукор і насичені жири слід обмежити.
Якщо мігрень наздоганяє вас вдень, саме тоді варто знайти час для дрімоти або хвилинки відпочинку. Так можемо захистити себе від чергової атаки.
Раніше фахівці пояснили, чому тим, хто страждає на мігрень, не варто пропускати сніданок.59
Читайте нас у Facebook
Зробив інвалідом й спотворив обличчя: на батьків дружини Брукліна Бекхема подають до суду через напад пітбуля
Овнам — несподіване знайомство та цікава ідея, Левам — приплив сил: гороскоп і ритуал очищення від мольфара на 25 травня