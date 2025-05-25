Натуральні засоби від мігрені: іноді вони діють краще, ніж ліки

Сильний головний біль унеможливлює не тільки навчання чи роботу, але й ведення нормального життя. Напади можуть тривати до кількох десятків годин. Причини мігрені досі чітко не визначені, саме тому ефективних ліків немає, а лікування лише симптоматичне та передбачає приймання знеболювальних препаратів. Однак лікарі наголошують, що у випадку мігрені корисні зміни способу життя, а також домашні методи, які можуть зменшити кількість нападів мігрені, пише видання Kobieta.

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Глибокі та спокійні дихальні техніки допомагають знизити м'язову напругу та рівень гормонів стресу. Масаж шиї та потилиці також цінний, оскільки м’язова напруга в цій області може бути пусковим механізмом мігрені. Під час нападу може бути корисним масаж скронь.

Під час нападу мігрені можуть допомогти теплі компреси та заспокійлива ванна (вода не може бути надто гарячою), бажано з додаванням ефірних олій (м'яти або лаванди). Купатися слід у напівтемряві для кращого розслаблення. Світло ще більше посилює інтенсивність болю.

Слід уникати високооброблених продуктів — дослідження показали, що глутамат натрію, що міститься в них, може негативно впливати на нервову систему та посилювати мігрень. Алкоголь і надлишок кофеїну також мають негативний вплив. Раціон має бути багатий на сильні антиоксиданти, тобто сирі овочі та фрукти. Цукор і насичені жири слід обмежити.

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Якщо мігрень наздоганяє вас вдень, саме тоді варто знайти час для дрімоти або хвилинки відпочинку. Так можемо захистити себе від чергової атаки.

Раніше фахівці пояснили, чому тим, хто страждає на мігрень, не варто пропускати сніданок.

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