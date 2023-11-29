У Нацполіції розповіли про ліквідацію хакерського угруповання: перші деталі операції

Оперативники Департаменту кіберполіції разом зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції провели багаторівневу спецоперацію зі знешкодження організованої злочинної групи, яка протягом п’яти років за допомогою вірусів-шифрувальників здійснювала атаки на сервери провідних світових компаній. За дешифрування інформації члени хакери вимагали мільйонні виплати у криптовалюті.

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«Зловмисники атакували найпотужніші світові компанії Франції, Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Канади та США, починаючи з 2018 року. У результаті багатомісячної кропіткої роботи українські правоохоронці за сприяння колег з США, Норвегії, Нідерландів, Німеччині та Франції ідентифікували 32-річного лідера хакерського угруповання та його чотирьох найактивніших спільників», — зауважив начальник Департаменту кіберполіції Юрій Виходець.

Насамперед зловмисники зламували облікові записи працівників підприємства-жертви, використовуючи інформацію з відкритих джерел та методи соціальної інженерії. З привласнених акаунтів хакери розповсюджували шкідливий програмний код у корпоративній екосистемі. У такий спосіб зловмисники отримували доступ до серверів та викрадали з них інформацію.

Після цього дані на комп’ютерах жертв зашифровувалися і робилися непридатними для використання. За дешифрування інформації члени міжнародної хакерської групи вимагали мільйонні виплати у криптовалюті.

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Наприклад, за відновлення роботи серверів однієї з провідних хімічних компаній Нідерландів, зловмисники веліли перерахувати 450 BTC (біткоінів) на підконтрольний криптогаманець, що в еквіваленті складає 48 мільйонів гривень.

Чоловіки розробили та оновлювали шкідливе програмне забезпечення, здійснювали хакерські атаки, підшукували так званих дропів з криптогаманцями для отримання викупу та розподіляли «заробіток» між іншими членами угруповання.

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Встановлено, що за кілька років злочинної діяльності зловмисники зашифрували понад 1000 серверів світових підприємств та спричинили збитків на суму у понад 3 мільярди гривень в перерахунку на національну валюту.

Для знешкодження злочинного угруповання та аналізу цифрових даних до столиці прибули більше 20 правоохоронців з Норвегії, Франції, Німеччини та Федерального бюро розслідувань США. На території Нідерландів Європолом було створено спеціальну робочу групу та VCP (Віртуальний командний пункт) для невідкладного аналізу інформації, отриманої в ході проведення слідчих дій на території України.

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За силової підтримки спецпідрозділу ТОР правоохоронці провели понад 30 санкціонованих обшуків у приміщеннях та автомобілях фігурантів на Київщині, а також у Черкаській, Рівненській та Вінницькій областях.

У рамках слідства вилучено комп’ютерну техніку, автомобілі, банківські та сім-картки, «чорнові» записи, а також десятки електронних носіїв інформації та інші докази протиправної діяльності. Зокрема, майже 4 мільйони гривень та криптовалютні активи.

Тривають слідчі дії з метою встановлення місцезнаходження інших членів угруповання.

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