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Ворог атакував Дніпропетровщину дронами та артилерією: є постраждалі
Напередодні увечорі російські загарбники знов запустили дрони-камікадзе по Україні, також вночі працювала тактична авіація супротивника, яка завдавала ударів по прифронтовим територіям.
Повітряні сили ЗСУ попереджали про «Шахеди», що фіксувалися на Чернігівщині, Харківщині, Київщині, Дніпропетровщині…
Загалом ворог застосував 104 засоби нападу. Станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 40 — збито вогневими засобами ураження, 48 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях.
За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі сили ППО знищили в регіоні три ворожі дрони-камікадзе.
«Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією. Поцілив по самому Нікополю, Мирівській і Марганецькій громадах. Попередньо, постраждали п'ятеро людей. Вогнем знищена автівка. Понівечені приватний будинок та інфраструктура», — зазначив він та додав, що через атаку БпЛА виникла пожежа в Самарівському районі області.
Пізніше Сергій Лисак повідомив, що один із поранених помер: «Помер 59-річний чоловік, який постраждав через ранкову атаку на Нікопольщину. До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. Із осколковим пораненням та сильними опіками. На жаль, врятувати його не змогли».
А керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що у ніч на 19 червня силами та засобами протиповітряної оборони в регіоні були знищені чотири БпЛА типу Shahed 131/136.
«Уночі 19 червня близько 03:50 ворог атакував БПлА типу Shahed 131/136 Інгульську громаду. Внаслідок чого пошкоджено сільськогосподарське підприємство, виникли пожежі складських будівель та сухої трави, які були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає», — додав він.
Нагадаємо, що напередодні в столиці завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці російського ракетно-дронового удару. Загальна кількість жертв атаки ворога 17 червня збільшилася до 28. Більшість з них — 23 людини — загинули в Солом'янському районі, де російська ракета знищила цілий під'їзд багатоповерхового будинку.
Фото зі сторінки Сергія Лисака100
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