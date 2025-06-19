Афера на мільйони: у Києві розкрили масштабну злодійську схему, від якої постраждали тисячі нацгвардійців

Якщо в Одесі були викриті чиновники та підприємці, які вкрали більше 2 млн грн з виділених на поховання полеглих українських воїніва коштів, то на Київщині викрито злочинну схему, учасники якої привласнили близько 11,5 млн грн з фонду грошового забезпечення військовослужбовців Нацгвардії.

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Як повідомляє Спецпрокуратура у сфері оборони Центрального регіону, бухгалтеру однієї з військових частин Нацгвардії та шістьом цивільним особам повідомлено про підозру за кількома статтями КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також легалізація (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі.

Слідство встановило, що з 2020 по 2024 рік зловмисники присвоювали кошти, частково недонараховуючи грошове забезпечення нацгвардійцям однієї з військових частин: у близько 3000 військових крали по 30−35 гривень щомісячно та переводили ці гроші на рахунки сторонніх осіб. Згодом кошти знімалися з рахунків та розподілялися між учасниками схеми.

В прокуратурі додали, що ще двом посадовцям військової частини повідомлено про підозру за статею про недбале ставлення до військової служби. Наголошуючи, що перебуваючи на посаді начальника фінансового відділення військової частини НГУ у період з 2020 по 2021 рік та з 2022 по 2024 рік відповідно, підозрювані не вчинили жодних дій для належної перевірки документів, що стали підставою для незаконного нарахування та виплати грошового забезпечення 6 стороннім громадянам.

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Бухгалтеру та цивільним, які були задіяні в схемі, загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна, а двом керівникам фінансового відділення — позбавлення волі від п’яти до восьми років.

Нагадаємо, що на Київщині військові посадовці вигадали обставини смерті солдата, який наклав на себе руки, щоб видати її за бойову. На підставі сфальсифікованих даних родині померлого нарахували 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги. Цю справу наразі розслідує ДБР.



Фото Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону

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