Співачка Ані Лорак, яка останні роки живе і працює в росії, все ж таки отримала громадянство рф, незважаючи на труднощі, що існували раніше.

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Паспорт їй видали, як стверджують джерела «РІА Новості», ще 9 червня. Стверджується, що документи на російське громадянство Кароліна Куєк (так насправді звати Ані Лорак) подавала ще взимку цього року.

На даний момент сама співачка, яка раніше заявляла, що не планує ставати громадянкою росії, ніяк цю інформацію не коментує. Видання нагадує, що один із депутатів держдуми рф ще в 2016 році пропонував допомогти їй з оформленням паспорта, проте представники артистки стверджували, що їй це не потрібно.

Ані Лорак від початку широкомасштабної російської агресії всіма силами уникає говорити на військову тему та дистанціюється від усього, що пов'язане із вбивством українців окупантами.

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Восени минулого року вона без особливого галасу розписалася з іспанським інструктором з йоги Ісааком Віжраком, а в лютому цього року вони влаштували весілля на День святого Валентина на Мальдівах.

Фото із соцмереж

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